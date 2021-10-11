Britanya, Ermenistan’a seyahat şartlarını kolaylaştırdı

Britanya, Ermenistan dahil 32 ülkeye uçuşları kolaylaştırdı. BBC, ülkenin Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan ülkelerin listesini sunarak bu konuda bilgi verdi.

Büyük Britanya Dışişleri Bakanlığı artık bu 32 ülkeyi ziyaret etmekten kaçınma konusunda uyarmayacak. Değişiklik sonucunda, Ermenistan dahil 32 ülke için seyahat sigortası kolaylaştırılacak.

Listenin geri kalanı gibi Ermenistan da İngiltere’nin kırmızı listesinde değildi, ancak İngiltere Dışişleri Bakanlığı Covid-19 salgını nedeniyle seyahat planlamayı önermedi.

Britanya Dışişleri Bakanlığı son politika değişikliğinin birçok ülkede halk sağlığını iyileştirmeyi ve aşının yayılmasından dolayı Britanyalılar için riski azaltmayı amaçladığını söylüyor.

Seyahatten kaçınma tavsiyesinin, örneğin yerel sağlık sisteminin aşırı doymuş olduğu istisnai durumlarda geçerli olacağı belirtiliyor. Ermenistan da dahil olmak üzere 32 ülkelerin oluşturduğu bu listede Belarus, Kazakistan, Kosova ve Malezya da yer alıyor.

Britanya Dışişleri Bakanlığı, kırmızı bölge ülkelerine seyahat etmekten kaçınma konusunda uyarmaya devam edecektir.

ERMENİ HABER AJANSI