1700 yıllık kilise zılgıtlarla ibadete açıldı

Mardin Midyat’ta 30 yıl önce Avrupa’ya göç eden Süryanilerin geri dönüş kararının ardından restorasyonu yapılan 1700 yıllık Mor Dimet Kilisesi, zılgıtlar eşliğinde yeniden ibadete açıldı.

40 yıl önce 100’e yakın Süryani ailenin yaşadığı İzbırak köyü, çeşitli sebeplerle Avrupa ülkelerine başlayan göçle 1993 yılında tamamen boşaldı. Terörün bitmesi, bölgede sağlanan güven ve huzur ortamıyla geri dönme kararı alan Süryaniler, köydeki ibadet yerleri olan 1700 yıllık geçmişe sahip Mor Dimet Kilisesi’nde restorasyon çalışması başlattı. İki yıl önce başlayan restorasyon çalışması tamamlanan kilise, 30 yıl aradan sonra tekrar ibadet edilecek duruma geldi.

AYİN 3 SAAT SÜRDÜ

Kilisenin açılış töreni, Midyat ve Turabdin Metropoliti Samuel Aktaş’ın yanı sıra yurt içi ve yurt dışından papaz, rahip, ve şemmas ile Almanya, Belçika, Hollanda, İsveç, İsviçre, Amerika, Avusturya’dan çok sayıda Süryani’nin katılımıyla yapıldı.

3 saat süren ayinde Metropolit Samuel Aktaş’ın önderliğinde rahip, papaz ve şemmaslar, İncil’den bölümler ve ilahiler okudu. Daha sonra Metropolit Aktaş, kiliseyi kutsayarak yeniden ibadete açtı. Metropolitin kiliseyi kutsaması sırasında kadınlar zılgıt çekti. Ayin Metropolit Aktaş’ın yaptığı konuşmanın ardından sona erdi. Ayin bitiminde törene katılanlara yemek ikram edildi.

Almanya’dan açılışa katılan Midyat’ın İzbırak köyünden Şemmas Gabriel Rabo, “Hepimiz buraya geldik, ayine başladık. Avrupa’dan çok kişi buraya gelmiş. Belçika’dan, Almanya’dan, İsveç’ten, bir de Türkiye’nin başka yerlerinden buraya geldiler” ifadelerini kullandı.

Rahibe Hatune Doğan da, “Bu kilise tekrar yenilenmiş, bugün açılışı oldu ve Aziz’in günüydü. Allah’a çok şükür keyifliyiz. Misafirlerin yüzde 90’ı yurt dışından bu açılışa geldi. Bütün keyifle ve mutlulukla buraya geldik. Yani yüz binlerce kilometre yaptık, bazıları arabayla buraya geldi ayine katılmak için” dedi. (DHA)

https://www.sozcu.com.tr/hayatim/yasam-haberleri/1700-yillik-kilise-zilgitlarla-acildi/