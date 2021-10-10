Patrik Maşalyan Roma’da Levonyan Okulu’nu ziyaret etti

Katolik Kilisesi’nin düzenlediği bir konferans nedeniyle 6-8 Ekim tarihleri arasında Roma’da bulunan Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan Ermeni Katolik Kilisesi’ne bağlı Levonyan Okulu’nu ziyaret etti.

Tüm Dünya Ermenileri Katolikosu II. Karekin’in de katıldığı ve tüm dünyadan çok sayıda ruhani ve sivili biraraya getiren konferans, birçok ziyaret ve temasa da sahne oldu.

8 Ekim’de Patrik Maşalyan Roma’daki Ermeni Katolik Kilisesi’ne bağlı Levonyan Okulu’nu ziyaret etti. Patrik Maşalyan’a ziyaretinde Ermeni Apostolik Kilisesi’nin Batı Avrupa Delegesi ve Vatikan Temsilcisi Khajag Barsamyan ile Peder Şirvan Mürzyan da eşlik etti.

Patrik Maşalyan ziyaret vesilesiyle Ermeni Katolik Kilisesi’nin yeni seçilen katolikos ve patriği Başepiskopos Rafael Minasyan ile de görüşmüş oldu. Patrik Maşalyan ve beraberindekileri Ermeni Katolik Kiilisesi’nden ruhaniler karşıladı.

Ziyarette heyete okul ve okulun kilisesi Surp Nigoğayos hakkında bilgiler sunuldu, yaklaşık iki yıl süren yenileme çalışmaları hakkında bilgi verildi.

Patrik Maşalyan ve beraberindekiler daha sonra, kutsal el yazmalarının bulunduğu bölümü ve Kardinal XV. Krikor Bedros Ağacanyan’a adanmış müzeyi ziyaret ettiler.

Patrik Maşalyan ziyaret sırasında öğrencilerle de biraraya geldi ve onlara seslenme imkanı buldu.

Kısa bir duanın ardından Patrik Maşalyan ve Katolikos Minasyan çeşitli kilise ve cemaat meseleleri üzerinde sohbet ettiler.

Patrik Maşalyan Katolikos Minasyan’ı tebrik ederek, kendisine sağlık ve verimli bir görev süresi diledi.

Katolikos Minasyan da Maşalyan’a teşekkür etti ve Tanrı’nın kutsiyeti ve Kutsal ruh rehberliğinde görev temenni etti.

Akşam yemeğinin sonunda, Katolikos Minasyan bu ilk ziyaretin anısına Patrik Maşalyan’a “Diramayr Nareg” (Kucağında İsa Mesih ile Meryem Ana. Bu görüntünün Aziz Krikor Naregatsi’ye göründüğüne inanılır) tablosu hediye etti. Patrik Maşalyan da Patrikhane’nin yayınlarından bir seçme sundu.

Patrik Maşalyan temaslarının ardından Türkiye’ye döndü.

Roma’daki temaslar sırasında Tüm Dünya Ermenileri Katolikosu II. Karekin ve Patrik Maşalyan, Ekümenik Patrik Bartholoeos ile de biraraya geldi.

Agos