Komşu Irak’ta seçim günü

Irak Parlamentosu seçimleri için ülke genelinde oy verme işlemi başladı.

Irak ve Federe Kürdistan Bölgesi’nde, saat 07.00 itibariyle oy verme işlemi başladı. Sandıklar akşam saat 18.00’de kapanacak. 167 siyasi parti ve oluşuma bağlı 3 bin 249 aday yarışıyor. Adayların 951’i kadınlardan oluşuyor. Yeni seçim yasasına göre, 18 olan seçim bölgesi, bu seçimde 83’e çıkarıldı.

2019 yılında ülkenin orta ve güney kesiminde düzenlenen protestolarda göstericilerin öncelikli taleplerinden biri yeni seçim yasası idi.

Parlamento, geçen yılın kasım ayında onayladığı seçim yasasıyla ülkenin 18 eyaletini 83 seçim bölgesine dönüştürdü. , 40 milyon nüfusun en az 25 milyon seçmeni 55 bin 41 sandığa gidecek.

329 sandalyeli Irak Parlamentosu’nda en son Mayıs 2018’de seçim yapıldı. Protestocuların baskısıyla ülkede dört yılda bir yapılan seçimler erkene alınmasıyla, 5’inci dönem parlamento seçimleri bugün yapılıyor. yılın 21 koalisyon ve bağımsız adaylardan oluşan toplam 3 bin 249 aday yarışıyor.

Irak Parlamentosu’nda 2019 yılında kabul edilen yeni seçim yasasına göre her bölge, parlamentoda bulunan 329 sandalye içinde kadın kotası olarak bir kadın aday gösterebilir.

Parlamento seçiminde ülkenin dört bir yanında siyasi parti, ittifak ve bağımsız adaylar kıran kırana seçim yarışını yürütseler de Arap, Kürt, Türkmen ve azınlıkların kimliklerini öne çıkarmaya çalıştığı tek bölge “tartışmalı bölgeler” oldu.

Irak Anayasası’nın 140. Madde kapsamındaki Bağdat ile Erbil yönetiminin mevcut resmi sınırları arasında kalan Kerkük’ün tamamı, Diyala’nın Hanekin ilçesi ve Celawla, Sadiye, Karatepe kasabaları, Salahaddin’e bağlı Tuzhurmatu ilçesi, Mahmur, Şengal (Sincar), Hamdaniye, Telkeyf, Zummar, Sinune, Guwer, Rabia ve Başik (Başika) “tartışmalı bölgeler” arasında yer alıyor.

Söz konusu bölgelerde Şii ve Sünni Arap, Kürt ve Türkmenlerin yanı sıra Hristiyan, Ezidi, Şebek, Kakayi, Sebai Mendai ve Bahai inancındaki çok sayıda azınlıkta yaşıyor.

AZINLIK KOTASI

Parlamentodaki 329 sandalyenin dokuzu ülkedeki dini ve etnik azınlık kotasına ayrılırken, farklı azınlıklarda 67 aday bu sandalyelerden birini kazanmak için yarışıyor. Parlamentoda Hristiyanlara ayrılan beş kota sandalye için 34 aday yarışırken, Feyli Kürtler ve Sebai Mendailer de sekizer adayla birer kota sandalye için seçim yarışa katıldı. Bu bileşenlere ek olarak, Ninova’da 8 Ezidi aday bir koltuk için yarışırken, Wasit’te Feyli Kürtler 10, Ninova’da Şebekler 8 adayla seçime katılıyor.

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