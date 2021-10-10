Kirli pazarlık kayda alındı! Ermeni çetelerden Karabağ’daki Rus gözlem gücü askerlerine “sulhu bozun” rüşveti

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Azerbaycan askerleri, Ermeni çetelerin Dağlık Karabağ’da konuşlu Rus gözlem gücü askerlerine “sulhu bozun” diye Ermeni kadın getirdiği anları cep telefonlarıyla kayda aldı. Bu durumun tüm sınır boyu normalleştiğini söyleyen Azerbaycanlı siyaset bilimci Aziz Alibeyli, gerek Ermenistan dışında yaşayan diaspora gerekse Karabağ’daki işgalcilerin, kendi kadınlarını karanlık, kirli emelleri için acımasızca kullandıklarını söyledi.

Ermeni çeteler, Dağlık Karabağ‘da konuşlu Rus gözlem gücü askerlerine köylerinden getirdiği kadınlara fuhuş yaptırıyor. Azerbaycan askerleri, Hankendi sınırında bir grup Ermeni çetenin kontrol noktasına taşıdığı kadınların bölgeye gelişini ve Rus askerlerle pazarlık anlarını kaydetti.

“SSCB DÖNEMİNDE DE BENZER ŞEYLER YAPILDI”

Azerbaycanlı siyaset bilimci Aziz Alibeyli, bu durumun tüm sınır boyu normalleştiğini söyledi. Alibeyli “SSCB döneminde 300 bin Rus ve Ermeni kadının Türk şehirlerine fuhuş amaçlı gönderildi. Hedef Müslüman Türkleri ahlaki olarak yozlaştırmak ve asimile etmekti” dedi.

“SULHU BOZUN” RÜŞVETİ

Sıcak hatta yaşanan fuhuş rezaletinin ”sulhu bozun rüşveti” olduğunu belirten Aziz Alibeyli “Fakirlik ve yokluk içerisinde kıvranan kadınların çok düşük fiyatlarla bu yola sürüklendiği bilgisini verdi. İşgalci çetelerin kadınlarla birlikte içki ve uyuşturucu da getirdiğini anlatan Alibeyli, aynı durum 1. Karabağ savaşında çok yoğun bir biçimde yaşandı. Gerek Ermenistan dışında yaşayan diaspora gerekse Karabağ’daki işgalciler, kendi kadınlarını karanlık, kirli emelleri için acımasızca kullanıyorlar” diye konuştu.

“EN FAZLA 5 YIL İÇİNDE KARABAĞ’I YENİDEN ALACAĞIZ” DİYE ALDATIYORLAR

Bölgede aktif olarak görev yapan Azerbaycanlı bir binbaşı “Ermeni kadınlar kaçak silah, uyuşturucu, cephane geçişini kolaylaştırma amaçlı da kullanılıyor. Benzer tuzaklara bizim askerlerimizi de çekmeye çalışıyorlar ancak bu konuda ciddi tedbirler aldık. Kadınlar adına üzülüyoruz. Hâlen işgal altında kalan Karabağ topraklarında 25 bin Ermeni yaşıyor. Hiçbir gelir kapısı yok. Rusya, Ermenistan hatta Azerbaycan’a gitmek isteyenler de bırakılmıyor. O insanları ‘En fazla 5 yıl içerisinde tüm Karabağ’ı yeniden alacağız’ diye aldatıyorlar. Onları gelecekte kalkan yapacaklar. Kendi kızlarını, kadınlarını şimdi de böyle iğrenç işlerde kullanıyorlar” ifadelerini kullandı.

https://www.sondakika.com/dunya/haber-kirli-pazarlik-kayda-alindi-ermeni-cetelerden-14450857/