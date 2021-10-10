Ermenistan Ombudsmanı Vatikan’da esirler konusunu gündeme getirdi

Ermenistan Ombudsmanı Arman Tatoyan, Tüm Dünya Ermenileri Katolikosu II. Karekin’in başkanlık ettiği heyetin Vatikan Dışişleri Bakanı Kardinal Pietro Parolini ile gerçekleştirdiği görüşmeye katıldı.

Ombudsman (Ermenistan İnsan Hakları Savunucusu) Tatoyan, Vatikan Dişişleri Bakanı’na geçen yılkı Karabağ Savaşı sonrasında Azerbaycan’ın elinde tuttuğu Ermeni esirlere kötü muamele edildiği yönünde raporlar sundu.

Azerbaycan’dan tutulan Ermeni esirlerin derhal vatanlarına geri dönmelerinin önemine vurgu yapan Tatoyan, Azerbaycan’ın uluslararası haklar ve normları ihlal edip Ermeni esirlerini askeri ve siyasi pazarlık için elinde tutmaya devam ettiğini söyledi.

Tatoyan 44 günlük savaşı ardından Azerbaycan silahlı birliklerinin Ermenistan’ın yerleşim yerlerini birbirine bağlayan yollarda insanların hayatları ile sağlıklarını tehlikeye atan şekilde yasadışı konuşlandığını dile getirdi.

Roma ve Vatikan’da 6-7 Ekim tarihleri arasında “İnsanlar kardeşler olarak, yerkürenin geleceği: Dinler ve kültürler diyalog içersinde” ana başlığıyla toplantılar düzenlendi. Toplantılar Papalık himayesinde gerçekleşti.

Agos