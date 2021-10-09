Katedral’deki klip “seksi” bulundu; başpiskopos özür diledi

C Tangana’nın ‘Ateos’ klibi, İspanya’da muhafazakar kesimin tepkisini çekti

Toledo Başpiskoposu, İspanya’nın en ünlü katedrallerinde birinde birçok kişinin ‘seksi’ olarak nitelendirdiği bir video çekilmesine izin verdikleri için özür diledi.

İspanyalı rapçi C Tangana’nın Ateos (Ateist) isimli şarkısının klibinde katedralin içinde Arjantinli dansçı Nathy Peluso ile dans ettiği, aralarında bir papaz olan kalabalığın da onları izlediği görülüyor.

Videonun bazı noktalarında çıplak insanlar görülürken, bir noktada da Peluso’nun rapçinin kopmuş kafasını tuttuğu ve saçını çektiği görülüyor. Bu sahnenin kateraldeki eserlerden birini taklit ettiği belirtildi.

Cuma günü videonun yayımlanmasının ardından birçok kişi tepkisini dile getirdi. Bazı insanlar katedralde “seksi danslar” yapılmasına sinirlenirken, bazı insanlar da neden katedralde “Ateist” isimli bir şarkıya klip çekilmesine izin verildiğini sorguladı.

Gelen tepkilerin ardından Toledo Başpikoposluğu bir açıklama yayımlayarak başpiskoposun olanlardan “derin üzüntü” duyduğunu ve klibin içeriğinden haberdar olmadığını ifade etti.

Açıklamada, “kutsal bir yerin böyle bir çekim için uygun olmadığı” ifade edildi.

Öte yandan katedralin dekanı video ve şarkının “aşkın insanı nasıl değiştirdiğini” anlattığını ifade etti.

T24