Atina’nın Türk alerjisi

BATI Trakya’da ‘Türkofobi politikası’ güden Yunanistan, Türk kimliğini inkâr etmeye devam ediyor. İskeçe Türk Birliği (İTB) Başkanı Ozan Ahmetoğlu, Yunanistan’ın Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı’nın kimliğini inkâr politikasına ve yürüttükleri hukuk mücadelesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Ahmetoğlu, İTB’nin, 1983’te Yunanistan’ın politikası gereği isminde “Türk” geçtiği gerekçesiyle kapatılma davasıyla karşılaştığını söyledi. Davayı AİHM’ye taşıdıklarını belirten Ahmetoğlu, “AİHM, 27 Mart 2008’de Yunanistan’ın kapatma kararını mahkûm etti. Biz davayı kazandık. AİHM’nin kararının üzerinden 13 yıl geçti. Yunanistan, ne yazık ki AİHM’nin kararlarını uygulamamaya devam ediyor. Bizim de yasal statümüzü iade etmiyor” ifadelerini kullandı. “Yunanistan’ın ‘Batı Trakya’da Türk Azınlık yoktur’ şeklinde politikası var” diyen Ahmetoğlu, “Bunu, Türkofobi kavramına bağlamak yerinde olabilir” dedi. Sabah Gazetesi