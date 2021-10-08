Tatoyan uluslararası basına Ermeni esirlerin geri gönderilmesinin aciliyetinin altını çizdi

7 Ekim’de Ermenistan Ombudsmanı Arman Tatoyan, “The Guardian”, “Times”, “France 24”, “DW Germany”, “Stampa Estera”, “Rai”, “Al Ghad TV” ve diğer medya temsilcileri ile buluştu.

Tatoyan, Azerbaycan tarafının Ermeni esirlere işkence yaptığına, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin suç eylemlerinde bulunarak Ermenistan sınır sakinlerinin haklarını ihlal ettiğine dair kanıtlar sundu.

Ermenistan Ombudsmanı Ofisi’nden edinen bilgiye göre görüşmede Tatoyan, askerden arındırılmış bir güvenlik bölgesi oluşturmak için Ermenistan Ombudsmanı’nın konseptine değindi. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) kararına önerisinin böyle bir bölgeye olan ihtiyacı gerçeklerle kanıtladığı için dahil edildiğini kaydetti.

Arman Tatoyan, savaştan sonra Azerbaycanlı askerlerin Ermenistan’ın yerleşim merkezleri arasındaki yollarda yasa dışı olarak konuşlanmasından dolayı insanların hayatı ve sağlığının tehlikede olduğunu kaydetti. Azerbaycan’da tutulan Ermeni esirlerin geri gönderilmesinin aciliyetini dile getirip uluslararası taleplerin göz ardı edildiğini, esirlerin askeri ve politik pazarlık için Azerbaycan’da tutulduğunu vurguladı.

Ombudsman Arman Tatoyan, işkence ve insanlık dışı muamele de dahil insan hakları ihlallerinin, Azerbaycan yönetiminin faşizm tezahürleriyle devam eden Ermeni karşıtlığı ve düşmanlık politikasına dayandığını vurguladı.

Tatoyan, “Azerbaycan’ın devlet düzeyinde Ermeni karşıtlığı ve Ermeni kırımını teşvik eden politikası, halkın barışçıl hayatını ve güvenliğini, iki halkın barış içinde bir arada yaşama umutlarını ciddi şekilde tehlikeye atmaktadır.” ifadelerini dile getirdi ve Azerbaycan’ın ‘barışsever’ çağrılarının uluslararası toplum için sadece bir perde olduğuna dikkat çekti.

ERMENİ HABER AJANSI