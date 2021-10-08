Mirzoyan: Azerbaycan’da yasadışı tutulan Ermeni savaş esirleri derhal iade edilmeli

8 Ekim’de Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, İsveç’in Ermenistan Büyükelçisi Patrick Svenson’u kabul etti.

Dışişleri’nden yapılan açıklamada, tarafların Ermenistan-İsveç ilişkilerinin ikili ve çok taraflı formatlarda olumlu dinamikle geliştiğini memnuniyetle kaydettikleri bildirildi. Mirzoyan ve Svenson, çeşitli düzeylerde karşılıklı ziyaretlerin yoğunluk kazandırılması ve karşılıklı çıkar alanlarında işbirliğinin genişletilmesi gerektiğini vurguladı.

Mirzoyan, İsveç’in Ermenistan’ın hayata geçirdiği ve demokratik enstitülerin, insan hakları ve hukukun üstünlüğünü sağlayan reformlara devamlı desteği için teşekkür etti.

Bölgesel güvenlik sorunları değerlendiren Mirzoyan, AGİT Minsk Grupu çerçevesinde Dağlık Karabağ Sorunu’nun kalıcı ve kapasamlı çözümüne kavuşturulması gerektiğini vurguladı.

Azerbaycan ile Türkiye’nin saldırganlığı sonucunda meydana gelen insani sorunlara değinen Mirzoyan, Azerbaycan’da yasadışı olarak tutulan Ermeni savaş esirleri ve sivil rehinlerin derhal iade edilmelerinin yanı sıra Artsakh’ın (Dağlık Karabağ) Azerbaycan kontrölünde olan bölgelerinde Ermeni tarihi, kültürel ve dini mirasının korunması gerektiğini ifade etti.

ERMENİ HABER AJANSI