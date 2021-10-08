Ermeni Nubar Afeyan, Forbes’in en zengin 400 Amerikalı listesinde

Amerikalı-Ermeni işadamı ve hayırsever ve Moderna’nın kurucu ortağı olan Nubar Afeyan, Forbes’un en zengin 400 Amerikalısından biri seçildi. Servetinin 5 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

Birçokları için sinir bozucu bir yıl oldu, ancak Amerika Birleşik Devletleri’ndeki en zengin insanlar için güzel zamanlar devam ediyor.

En zengin 400 Amerikalı’nın serveti geçen yıl yüzde 40 artarak 4,5 trilyon dolara ulaştı. Neredeyse herkes bir yıl öncesine göre daha zengin.

Nubar Afeyan listede 212. sırada. ABD’nin en zengin adamı 201 milyar dolarlık servetiyle Amazon’un kurucusu Jeff Bezos. SpaceX’in kurucusu Elon Musk ikinci, ardından Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg geliyor.

Ermenistan Kamu Radyosu