Cemaat Vakıfları Temsilcisi Can Ustabaşı, Hatay’a Gidiyor

Cemaat Vakıfları Temsilcisi Can Ustabaşı, Hatay bölgesinde bir dizi ziyaretler gerçekleştirmek üzere 8-10 Ekim tarihleri arasında Hatay’da olacak. Ustabaşı’nın bölgede yapacağı ziyaret programı da belli oldu.

Can Ustabaşı, 8 Ekim Cuma günü öğle saatlerinde Antakya’da olacak. Saat 13.30’da Hatay Vakıflar Bölge Müdürü Ümit Gökhan Çiçek’i, Antakya Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı Başkanı Fadi Hurigil ile birlikte ziyaret edecek olan Ustabaşı, 15.00-17.00 saatleri arasında Antakya Rum Ortodoks Kilisesi’nde Bölge Vakıf Başkanları ile toplantı yapacak.

Toplantıya; Antakya Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı Başkanı Fadi Hurigil, Antakya Rum Katolik Kilisesi Vakfı Başkanı Meryem Hanriyet Yıldız, Antakya ve İskenderun Musevi Havrası Vakfı Başkanı Şaul Cenudioğlu, İskenderun Rum Ortodoks Kilisesi Fukara Vakfı Başkanı Can Teymur, İskenderun/Arsuz Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı Başkanı Corç Deniz, İskenderun Karasun Manuk Ermeni Katolik Kilisesi Vakfı Başkanı Garbis Kısadur, Samandağ Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı Başkanı Dimyan Emektaş, Samandağ Vakıflı Köyü Ermeni Ortodoks Kilisesi Vakfı Başkanı Cem Çapar, Altınözü Sarılar Mahallesi Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı Başkanı Menir Balıkçıoğlu, Altınözü Tokaçlı Mahallesi Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı Başkanı Antuvan Çoban ile Mersin Tomris Nadir Mutri Kilisesi Vakfı Başkanı Cem Altuniş katılacak.

Akşam üstü saat 17.00’de Antakya Rum Katolik Kilisesi ve Musevi Havrası ziyaret edecek olan Cemaat Vakıfları Temsilcisi Can Ustabaşı, konaklamayı da Antakya’da yapacak.

Ustabaşı, 9 Ekim Cumartesi günü ise saat 10.00’da İskenderun’da olacak. İskenderun Aziz Nikola ve Aziz Georgios Rum Ortodoks Kiliselerinin ziyaretlerinin ardından, İskenderun Karasun Manuk Ermeni Kilisesini de ziyaret edecek olan Ustabaşı, Süryani Katolik Kilisesinin tahsis konusunda istişarelerde de bulunacak.

Temsilci Ustabaşı, saat 13.00’te Arsuz Rum Ortodoks Kilisesini ziyaretinin ardından, Samandağ/Vakıflı Köyüne hareket edecek ve buradaki istişarelerinin ardından konaklamayı da Vakıflı Köyünde yapacak.

Can Ustabaşı, 10 Ekim Pazar günü Vakıflıköy ve Samandağ Rum Ortodoks Kiliselerinin ziyaretlerinin ardından, öğle yemeğinden sonra da Altınözü’ne geçerek Sarılar ve Tokaçlı Köyünde ziyaretler gerçekleştirecek.

Cemaat Vakıfları Temsilcisi Can Ustabaşı, Hatay’daki ziyaret ve görüşmelerinin ardından bölgeden ayrılacak. (SAT-7 Türk/İlyas Edip TERBİYELİ-İskenderun)

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