Tüm Ermeniler Katolikosu, Papa ile yaptığı görüşmede esirlerin iadesi konusuna özel vurgu yaptı

6 Ekim’de, Tüm Ermeniler Katolikosu II. Garegin, Vatikan’da Papa Franciscus ile bir araya geldi.

Görüşme sırasında, II. Garegin 44 günlük savaşın feci sonuçlarına, Ermenistan ve Artsakh’ın karşı karşıya olduğu mevcut zorluklara değindi, özellikle savaş esirlerinin ve savaş sonrası dönemde esir alınanların geri dönüşü konusunu dile getirdi.

Ermeni kilisesinin ruhani lideri, ayrıca savaş sırasında Ermeni halkına ve Ermenistan’a verdiği destek için Papa Franciscus’a teşekkür etti.

Görüşme sonunda, Papa Tüm Ermeniler Katolikosu delegasyonu üyeleri için dua etti.

Daha sonra Tüm Ermeniler Katolikosu başkanlığındaki heyet, Vatikan Dışişleri Bakanı Kardinal Petro Parolin ile görüştü. Görüşmede 44 günlük Artsakh savaşının ardından bölgedeki durumu ele alındı.

Özellikle, Artsakh halkının güvenliği, Ermenistan’ın egemen topraklarına yönelik saldırılar ve Azerbaycan’ın kontrolündeki topraklarda Ermeni manevi ve kültürel mirasının korunmasına ilişkin konular ele alındı. Tüm Ermeniler Katolikosu, mevcut zorlukların ve sorunların üstesinden gelmek için uluslararası toplumun rolünü önemsediklerini ifade etti.

ERMENİ HABER AJANSI