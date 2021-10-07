Paşinyan ve Putin görüştü

7 Ekim’de Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefeon görüşmesi gerçekleştirdi.

Ermenistan Hükümeti basın servisinden yapılan açıkalamada Başbakan Paşinyan’ın Rusya Cumhurbaşkanı’nın doğum gününü kutladığı bildirildi.

Paşinyan Ermenistan ve Ermeni halkının Rusya Cumhurbaşkanı Putin’in bölgede barış ile istikrarın sağlanmasında olan rolünü takdir ettiklerini dile getirerek Ermenistan’a gösterilen ilgiden dolayı Putin’e teşekkür etti.

Sıcak tebrikleri ve en iyi dilekleri için teşekkür eden Putin, Rusya’nın stratejik müttefiki olan Ermenistan ile yakın işbirliğine büyük önem verdiğini ifade etti.

Görüşmede Ermenistan-Rusya ikili ilişkilerinin gündeminde olan konuların ele alındığı, bölgedeki durum ve gelişmelerin konuşulduğu bildirildi.

ERMENİ HABER AJANSI