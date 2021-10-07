‘Günah çıkarmanın gizliliği Fransız yasalarından üstün’ diyen din görevlisi İçişleri’ne çağrıldı

Katolik Kilisesi’ndeki cinsel istismar vakalarıyla sarsılan Fransa’da, ‘günah çıkarmanın gizliliği’ni savunan Eric de Moulins-Beaufort İçişleri Bakanlığı’na çağırıldı.

DUVAR – Fransa’da hükümet, ‘günah çıkarmanın gizliliği’nin Fransız yasalarından üstün olduğunu iddia ederek cinsel istismar vakalarının yetkililere haber verilmeyebileceğini savunan Psikoposlar Konferansı Başkanı Eric de Moulins-Beaufort’u İçişleri Bakanlığı’na çağırdı. Talebin, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’dan geldiği belirtildi.

Moulins-Beaufort’u, ülkedeki Katolik kiliselerinde son 50 yılda binlerce çocuğun cinsel istimara uğradığının açıklanmasının ardından kamu yayıncısı France Info’ya yaptığı açıklamada, ‘günah çıkarma gizli kaldığı için din adamlarının pedofili olaylarına karışıp karışmadığını bilmediklerini, muhtemelen bunu yapanın çok olduğunu’ söylemişti. Fransız din görevlisi, “Günah çıkarmanın gizliliği bizim için zorunluluktur ve Cumhuriyet yasalarından daha üstündür” demişti.

French Int Minister @GDarmanin calls meeting w Bishop Eric de Moulins-Beaufort, President Bishops' Conference of France. Meeting follows remarks by Bishop that the requirement of secrecy of confessional is greater than those of France's secular laws.https://t.co/kRXb64So7f — Catherine Field (@CatherineField) October 7, 2021

Ancak Fransız yasalarına göre, çocuklara karşı cinsel istismardan haberdar olan herkesin bunu yetkililere bildirmesi gerekiyor. Bunu yapmadıkları kanıtlananlar ağır para ve hapis cezalarıyla karşı karşıya kalabiliyor.

Hal böyleyken, ülkeyi ayağa kaldıran ‘kilisede cinsel istismar’ raporunun açıklanması sonrası Moulins-Beaufort’un ‘günah çıkarmanın gizliliği’ savunması tepki çekti. Fransız hükümet sözcüsü Gabriel Attal, Moulins-Beaufort’un gelecek hafta Macron’un talebiyle İçişleri Bakanlığı’na çağrılacağını açıkladı.

“Cumhuriyetimizde hiçbir şey yasalardan üstün değildir” diyen Fransız hükümet sözcüsü, bu durumun ‘açığa kavuşturulması’ adına İçişleri Bakanı Darmanin’in din görevlisi ile görüşeceğini söyledi. (DIŞ HABERLER)

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