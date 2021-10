‘Günah çıkarmanın gizliliği Fransız yasalarından üstün’ diyen din görevlisi İçişleri’ne çağrıldı

Katolik Kilisesi’ndeki cinsel istismar vakalarıyla sarsılan Fransa’da, ‘günah çıkarmanın gizliliği’ni savunan Eric de Moulins-Beaufort İçişleri Bakanlığı’na çağırıldı.

DUVAR – Fransa’da hükümet, ‘günah çıkarmanın gizliliği’nin Fransız yasalarından üstün olduğunu iddia ederek cinsel istismar vakalarının yetkililere haber verilmeyebileceğini savunan Psikoposlar Konferansı Başkanı Eric de Moulins-Beaufort’u İçişleri Bakanlığı’na çağırdı. Talebin, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’dan geldiği belirtildi.

Moulins-Beaufort’u, ülkedeki Katolik kiliselerinde son 50 yılda binlerce çocuğun cinsel istimara uğradığının açıklanmasının ardından kamu yayıncısı France Info’ya yaptığı açıklamada, ‘günah çıkarma gizli kaldığı için din adamlarının pedofili olaylarına karışıp karışmadığını bilmediklerini, muhtemelen bunu yapanın çok olduğunu’ söylemişti. Fransız din görevlisi, “Günah çıkarmanın gizliliği bizim için zorunluluktur ve Cumhuriyet yasalarından daha üstündür” demişti.

French Int Minister @GDarmanin calls meeting w Bishop Eric de Moulins-Beaufort, President Bishops' Conference of France. Meeting follows remarks by Bishop that the requirement of secrecy of confessional is greater than those of France's secular laws.https://t.co/kRXb64So7f

