Geçmişte 3 medeniyetin yaşadığı mahalle, kaçak yapılarla doluyor

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,(DHA)- KAYSERİ’nin Melikgazi ilçesinde geçmişte Türk, Ermeni ve Rumların birlikte yaşadığı Tavlusun Mahallesi, kaçak yapılarla dolmaya başladı. Tavlusun Mahalle Muhtarı Mehmet Yılmaz, “Burası sit alanı olmasına rağmen Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne bağlı olan arsalar şuan talan ediliyor. Bu tarz yapıların tarihimize zarar verdiği için men edilmesini istiyoruz” dedi.

Melikgazi ilçesinde bulunan Tavlusun Mahallesinde 1800’lü yıllarda Türk, Ermeni ve Rumlar birlikte yaşadı. Mübadele dönemiyle birlikte Ermeni ve Rumlar mahalleden ayrıldı. 3 medeniyetin bir arada yaşadığı mahalleden geriye tarihi yapılar kaldı. Sit alanı ilan edilen mahallede tarihi yapılar korunmaya çalışılıyor. Ancak son dönemde sit alanı olan mahalle, kaçak yapılarla dolmaya başladı. Tavlusun Mahalle Muhtarı Mehmet Yılmaz, “Tavlusun, 1800’lü yıllarda Türk, Rum ve Ermenilerin birlikte yaşadığı bir mahalle. Burada mübadele dönemine kadar farklı medeniyetler birlikte yaşamış. Burası sit alanı olmasına rağmen Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne bağlı olan arsalar şuan talan ediliyor. Tarihi yapılara zarar veriliyor. Buraya zaman zaman kepçeler geliyor. Suç duyurusunda bulunuyoruz. Ekipler çalışmalarını yapıyor. Emniyete gidip ifadelerini veriyorlar ama bundan vazgeçmiyorlar. Sürekli burayı işgal derdindeler. Biz yetkililerin müdahale ederek, bu tarihi yapıların turizme kazandırılmasını bekliyoruz” diye konuştu.

Tarihi yapıların tahrip edildiğini belirten Yılmaz, “Buradaki yapıları tarla haline getirip, sebze ekerek, barakalar oluşturmaya çalışıyorlar. Bundan dolayı tarihi alanlarımız zarar görüyor. Buralar bir şekilde işgal ediliyor. İşgal edildikten sonra Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından sadece bir ceza sistemine tabi tutuluyor. Yalnız biz bunu istemiyoruz. Bu tarz yapıların tarihimize zarar verdiği için men edilmesini istiyoruz. Vatandaş burada bara yapıp, keyif oluşturacak diye tarihimize zarar veriyor” ifadelerini kullandı.