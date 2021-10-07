Ermenistan Cumhurbaşkanı, İtalya Parlamento Başkanı ile Ermeni esirler konusunu konuştu

Devlet ziyareti için İtalya’da bulunan Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sargsyan, İtalya Senato Başkanı Maria Elizabettta Casellati ile yaptığı görüşme sırasında Azerbaycan’ın, tüm uluslararası baskılara rağmen bugüne kadar Ermeni esirleri hapiste tutmaya devam ettiğini vurguladı.

Bölgesel gelişmelere ve meselelere değinildiği görüşmede, Ermenistan–Avrupa Birliği işbirliği alanları ve perspektifleri de ele alındı.

Ermenistanın, iki ülke parlamentoları arasında daha yakın ilişkilerden yana olduğunu ifade eden Sargsyan, özellikle uluslararası kuruluşlar ve parlamentolar arası asambleler çerçevesindeki ilişkilerin önemine vurgu yaptı.

Maria Casellati ise, Ermenistan ile İtalya arasındaki yakın bağlarının, İtalya Cumhurbaşkanı’nın 2018’de yaptığı Ermenistan ziyareti ile Ermenistan Cumhurbaşkanı’nın bu İtalya ziyaretiyle daha da pekişecğiene vurgu yaptı.

ERMENİ HABER AJANSI