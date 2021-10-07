Episkopos Afram Malouli, Halep ve İskenderun Metropolitliğine Seçildi

Antakya Patrikhanesi’nin Kutsal Sinodu, 7 Ekim Perşembe günü Balamand Manastırı’nda yapılan toplantıda önemli kararlara imza attı.

Episkopos Afram Malouli

Toplantıda, 9 yıl önce kaçırılan ve bir daha haber alınamayan Halep ve İskenderun Metropoliti Pavlus Yazıcı, gıyaben Diyarbakır Fahri Metropolitliğine nakledilirken, Halep ve İskenderun Metropolitliğine de Patrik Vekili ve Selefkiya Episkoposu Afram Malouli seçildi.

Halep ve İskenderun Metropoliti Pavlus Yazıcı

Konuyla ilgili yapılan açıklamada; “Antakya Patrikhanesinin Kutsal Sinodu bugün Balamand Manastırında yapılan toplantısında, Halep ve İskenderun Metropolitliği konusunu işlemiştir. Saygıdeğer Halep ve İskenderun Metropoliti Pavlus Yazıcı’nın 9 yıllık kaçırılma sebebiyle gıyabından dolayı, Diyarbakır Fahri Metropolitliğine nakledilmiştir. Halep ve İskenderun Metropolitliğine, Patrik vekili ve Selefkiya Episkoposu Saygıdeğer Afram Malouli seçilmiştir” şeklinde ifadelere yer verildi.

Alınan karar doğrultusunda, Halep ve İskenderun Metropolitliğine seçilen Patrik Vekili ve Selefkiya Episkoposu Afram Malouli, birçok kez bölgeye gelmiş, burada yapılan etkinliklere katılmış ve cemaat üyeleriyle sohbet etmişti. (SAT-7 Türk/İlyas Edip TERBİYELİ-İskenderun)

https://haber.sat7turk.com/episkopos-afram-malouli-halep-ve-iskenderun-metropolitligine-secildi/