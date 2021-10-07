Azerbaycan’dan Ermeni bir esir daha vatanına geri döndü

Azerbaycan 6 Ekim tarihinde bir Ermeni esiri Ermenistan’a iade etti.

Ermenistan Başbakan Yardımcısı Suren Papikyan bu konuyla ilgili Parlamento kürsüsünden açıklamada bulundu.

Başbakan Yardımcısı, Ermenistan hükümetinin Azerbaycan’da tutulan esirleri iade etmek için yürüttüğü faaliyetlerinin herkese açık olduğu belirtti.

Yaptığı konuşmada Papikyan 22 Ağustos 2021 tarihinde Artsakh’tan sınırını geçen, Azerbaycan tarafından esir alınan Arthur Boris Davidyan’ın Ermenistan’a döndüğünü ve artık Ermenistan’da bulunduğunu bildirdi.

Başbakan Yardımcısına göre, Ermenistan yetkili makamları esirleri iade etmek için mümkün olan her şeyi yapıyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2021/10/07/Azerbaycan-Ermeni-esir/217053