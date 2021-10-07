Almanya’da dünyanın en yaşlı Nazi zanlısının yargılanmasına başlandı

Almanya’da Nazi döneminde Yahudilere karşı işlenen katliamda rol oynamaktan mahkemeye çıkan 100 yaşındaki eski bir toplama kampı gardiyanı, ülkede Nazi döneminde işlenen suçlardan dolayı yargılanan en yaşlı zanlı oldu.

Josef Schuetz, 1942-1945 yılları arasında Berlin’in kuzeyindeki Oranienburg’daki Sachsenhausen kampında 3 bin 518 mahkumun öldürülmesine “bilerek ve isteyerek” yardım ve yataklık etmekle suçlanıyor.

Kendisine yöneltilen suçlamalar arasında 1942’de Sovyet savaş esirlerinin kurşuna dizilerek infaz edilmesine yardım ve mahkumların zehirli gaz Zyklon B kullanılarak öldürülmesi de yer alıyor.

Bir mahkeme sözcüsü, “Özel olarak birini vurmakla değil, gardiyan olarak bu eylemlere katkıda bulunmakla ve kampta bu tür cinayetlerin gerçekleştiğini bilmekle suçlanıyor” dedi.

1936 ile 1945 yılları arasında Sachsenhausen kampında, Yahudiler başta olmak üzere Romanlar, rejim karşıtları ve eşcinsellerin de aralarında bulunduğu 200 binden fazla kişi tutuklu olarak çalıştırıldı.

Sachsenhausen Müzesi’ne göre, kamp Sovyet birlikleri tarafından kurtarılmadan önce on binlerce mahkum zorla çalıştırılmaktan, üzerlerinde yapılan tıbbi deneylerden, açlık veya hastalıklardan dolayı hayatını kaybetti.

İkinci Dünya Savaşı’ndan yetmiş yıldan fazla bir süre sonra, Alman savcılar hayatta kalan son Nazi faillerini adalete teslim etmek için zamanla yarışıyor. Son yıllarda giderek daha düşük rütbeli Nazi personeline odaklanıldığı dikkat çekiyor.

Geçen hafta Nazi toplama kampının 96 yaşındaki eski sekreteri yargılanacağı gün kayıplara karışmıştı. Kısa süre sonra bulunan eski sekreterin davasının görülmesine 18 Ekim’de başlanacak.

Euronews