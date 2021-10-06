Vatikan’da Ermenistan Ombudsmanı, Azerbaycan’ın Ermeni esirlere yaptıklarını anlattı

Ermenistan Ombudsmanı Arman Tatoyan, Tüm Dünya Ermenileri Katolikosu 2. Garegin’in başkanlık ettiği heyet ile Vatikan Dışişleri Bakanı Kardinal Pietro Parolini ile düzenlenen görüşmeye katıldı.

Tatoyan, Vatikan Dişişleri Bakanı’na 2020 yılının Eylül-Kasım ayları arasında Azerbaycan’ın Artsakh’a karşı yürüttüğü savaşın ardından Ermeni esirlere karşı yapılan işkence ve zülmü hakkında hazırladığı raporları ve somut kanıtları sundu.

Azerbaycan’dan tutulan Ermeni esirlerin derhal vatanlarına geri dönmelerinin önemine vurgu yapan Tatoyan, Azerbaycan’ın uluslararası haklar ve normları ihlal edip Ermeni esirlerini askeri ve siyasi pazarlık için elinde tutmaya devam ettiğini vurguladı.

Tatoyan 44 günlük savaşı ardından Azerbaycan silhalı birliklerinin Ermenistan’ın yerleşim yerlerini birbirine bağlayan yollarda insanların hayatları ile sağlıklarını tehlikeye atan yasadışı şekilde konuşlandığını dile getirdi.

Görüşmede Katolikos 2. Garegin’in yanı sıra, Türkiye Ermenileri Patriği 2. Sahak Maşalyan, Tüm Dünya Ermenileri Katolikosu’nun Batı Avrupa ve Vatikan Temsilcisi Başpiskopos Khajak Parsamyan da hazır bulundu.

ERMENİ HABER AJANSI