Roma’daki Cumhurbaşkanlık sarayının üzerinde Ermenistan bayrağı dalgalandı

Ermenistan Cumhurbaşkanı’nın 30 yıl aradan sonra gerçekleştirdiği ilk devlet ziyareti vesilesiyle İtalya’nın başkenti Roma’da bulunan Cumhurbaşkanlık sarayının üzerinde Ermenistan bayrağı dalgalandı.

Armen Sarkisyan, Quirinal Sarayı’nın girişinde Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan İtalyan mevkidaşı Sergio Mattarella tarafından karşılandı.

Salgın nedeniyle devlet başkanları el sıkışmadan vazgeçtiler.

Armen Sarkisyan, İtalya Cumhurbaşkanı ile görüşmenin yanı sıra Başbakan, İtalyan Senatosu ve Temsilciler Meclisi sözcüleri, Roma Belediye Başkanı ile de görüşecek.

Ermenistan Cumhurbaşkanı Roma La Sapienza Üniversitesi’ni ziyaret edecek, Bologna Üniversitesi’nde açık ders verecek ve ünlü Ermeni ressamlarının eserlerinden oluşan bir serginin açılışını yapacak.

ERMENİ HABER AJANSI