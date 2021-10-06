Patrik Maşalyan Roma’da Papa Francis ile görüştü

Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, Roma’da Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis ile biraraya geldi. Roma’da çok sayıda ruhaninin katıldığı uluslararası çapta bir konferans düzenleniyor.

Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, 5 Ekim Salı akşamı Roma’ya hareket etti. Patrik Maşalyan 6-7 Ekim tarihleri arasında “İnsanlar kardeşler olarak, yerkürenin geleceği: Dinler ve kültürler diyalog içersinde” ana başlığıyla gerçekleşecek toplantılara ve kiliseler arası dualara katılıyor.

Toplantılara Tüm Dünya Ermenileri Patriği Katolikos II. Karekin de katılıyor.

Program Katolik dünyası ruhani lideri Papa Francis riyasetinde ve Katolik Kilisesi’ne bağlı Sant’Egidio Topluluğu tarafından organize ediliyor. Ziyaret sırasında Patrik Maşalyan’a Peder Şirvan Mürzyan da refakat ediyor.

Barışa adanan uluslararası çaptaki konferansa, Ermeni Kilisesi en üst düzeyde katılım gösteriyor. Tüm Dünya Ermenileri Patriği Katolikos II. Karekin program çerçevesinde konferanstakilere hitap edecek ve vaaz verecek. İki gün sürecek konferansa ve duaya, Ekümenik Patrik Bartholomeos ve çok sayıda katılımcı da iştirak edecek.

Patrik Maşalyan program çerçevesinde 6 Ekim Çarşamba günü Papa Francis ile biraraya geldi. Papa Francis aynı gün diğer ruhani liderle de biraraya geldi.

Konferansın resmi açılışı 6 Ekim akşamı Roma’daki “La Nuvola” konferans merkezinde yapılacak. Açılış töreninin genel teması “Birlikte Yeniden Başla”. Konferans daha sonra dört önemli konuya odaklanarak çalışmalarına devam edecek. “Bizi yeniden keşfedin”, “Yetimhane bakımı”, “Barış mümkün mü?”

Konferansta Katolikos II. Karekin’in konuşmasına ek olarak, Moderna bilim şirketinin ve Aurora Ödülü’nün kurucularından Nubar Afeyan da bir konuşma yapacak.

Agos