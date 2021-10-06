Lavrov: İranlı mevkidaşımla Türkiye’nin de yer aldığı ‘3+3 formatını’ istişare ettik

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova ve Tahran’ın Kafkasya’da ekonomi ilişkilerinin ve ulaşım ağlarının yeniden tesis edilmesi için Rusya, İran, Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan’dan oluşan ‘3+3 müzakere formatını’ ele aldığını söyledi.

Lavrov, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’la Moskova’da bir araya geldi. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, Moskova’nın Dağlık Karabağ’daki çatışmaların sona ermesinde ve Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderleri arasında bölgeye Rus barış gücü konuşlandırılmasını öngören üçlü anlaşma imzalanmasında belirleyici rol oynadığının altını çizdi.

Üçlü anlaşmada bölgedeki tüm ulaşım ağlarının ve tüm ekonomik ilişkilerin yeniden hayata geçirilmesine yönelik çalışmalar da dahil çözümün teşvikiyle ortak adımları tanımlayan ilkeler yer aldığını kaydeden Lavrov, “Bundan sadece Azerbaycan ve Ermenistan değil, Gürcistan da kazançlı çıkacak. Bu üç ülkenin en yakın komşuları olarak İran, Rusya ve Türkiye de kazançlı çıkacak. Bugün üç Kafkasya ülkesi ile üç büyük komşuları Rusya, İran ve Türkiye’nin yer aldığı ‘3+3 formatını’ kurma inisiyatifini istişare ettik” dedi.

‘İran olumlu yaklaşıyor’

Hem Türkiye hem de Azerbaycan gibi İran’ın da bu inisiyatife olumlu yaklaştığını anlatan Lavrov, “Ermeni meslektaşlarımızla çalışıyoruz. Yaşadığı tüm sorunlara rağmen Gürcistan’ın da, süregelen çatışmalar nedeniyle gelişimi çok uzun süredir sekteye uğrayan bu bölgenin gelişimiyle kararların istişaresi ve mutabakatı için böyle bir mekanizma kurulmasındaki çıkarını göreceğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Sputnik Türkiye