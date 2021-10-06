Kuruluş Osman’ın üçüncü sezonu bomba gibi geliyor! Osman Bey, Bizans imparatoru ve Katolik dünyasına büyük oyun kuruyor!

Yeni hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosu ile sezona bomba gibi girecek ‘Kuruluş Osman’, sezon açılışında nefesleri kesmeye hazırlanıyor. Yayınlanan fragmanları ile tıklanma rekorları kıran, yeni karakterleri ile büyük merak uyandıran dizinin büyüyen hikayesinin yanı sıra çok konuşulacak yeniliklerinden biri de görkemli dekorları olacak.

ORHAN’IN DOĞUMU HERKESİ SEVİNCE BOĞUYOR!

‘Kuruluş Osman’ın 65’inci bölümünde, Orhan’ın doğumu bütün Kayı Obası’nı ve bölgedeki Türkmenleri sevince boğmuştur. Osman Bey’in beyliği günden güne büyürken, bölgedeki etkisi sonucunda düşmanları da büyümektedir.

Osman Bey’in yeni hamlesi sadece İnegöl Tekfuru Aya Nikola’nın değil; Harmankaya Tekfuru Mikhael Kosses ve Bilecik Tekfuru Rogatus Laskaris’in yanı sıra Bizans İmparatoru ve Katolik dünyasının da karşısına çıkmasına neden olur!

Öte yandan Osman Bey, Bala Hatun’un gebeliğini sır gibi saklarken, bu haber Malhun Hatun’a ulaşır. Malhun Hatun’un tepkisi iki hatun arasındaki ilişkiyi kökünden sarsacaktır.

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ’a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz’ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in üstlendiği dizi, atv ekranında çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek.

Sabah Gazetesi