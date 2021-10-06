İtalya Cumhurbaşkanı: Karabağ ihtilafının çözümünü bulabilecek tek format, Minsk Grubu eşbaşkanlığıdır

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan’ın başkanlığındaki heyet ile yaptığı görüşme sonrasında açıklamada bulundu. Mattarella, Dağlık Karabağ çatışması için kalıcı ve barışçıl çözümünü sağlayacak formatın AGİT Minsk Grubu eşbaşkanlığı olduğunu vurguladı.

Görüşme sırasında Karabağ ihtilafının kalıcı ve uzun vadeli çözümü konusuna değinildiğini açıklayan İtalya Cumhurbaşkanı, “Minsk Grubunun, kalıcı ve barışçıl bir çözümün bulunması için tek format olduğunu tabi ki bir kez daha vurguladık” ifadelerini kullandı.

Mattarella, iki ülke arasında doğru diyaloğun oluşması ve bölgesel kalkınmanın sağlanmasını desteklediğini de ifade etti.

ERMENİ HABER AJANSI