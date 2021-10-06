İsveç 30 yaş altı için Moderna’nın Covid-19 aşısının kullanımını durdurdu

İsveçli Halk Sağlığı Kurumu, 30 yaş ve altındakiler için Moderna’nın Covid-19 aşısının kullanımını durdurdu. Kurum bu adımın önlem amaçlı atıldığını belirtti.

Kurum konuyla ilgili açıklamasında “kalbin ve ana damarların köklerinin bulunduğu çift duvarlı kesenin” iltihaplanması yani perikardiyum gibi yan etkilerin artan riskine dair işaretleri gerekçe olarak gösterdi ancak riski “çok küçük” olarak tanımladı.

Bulaşıcı hastalık uzmanı Anders Tegnell durumu yakından takip ettiklerini ve Covid-19 aşılarının güvenli ve aynı zamanda da etkili olabilmesi için hemen harekete geçtiklerini belirtti.

İsveçli yetkililer kalple ilgili belirtilerin genellikle kendi kendine geçtiğini ancak yine de bir doktor muayenesinin gerektiğini vurguluyor.

İskandinav ülkeleri konu üzerinde çalışıyor

Covid-19 gibi enfeksiyonlarla bağlantılı kalp rahatsızlıkları genç erkeklerde daha sık görülüyor. 2019’da 30 yaşın altında yaklaşık 300 kişinin miyokardit (kalp kası iltihaplanması) nedeniyle hastanede tedavi gördü.

Veriler Covid-19’a karşı geliştirilen aşılarla bağlantılı kalp rahatsızlıkların da yine genellikle ergen ve genç erkeklerde görüldüğüne işaret ediyor.

İsveç Halk Sağlığı Kurumu, İskandinav ülkelerinden gelen yeni ön analizlerin özellikle Moderna aşısının ikinci dozundan sonra bu bağlantının daha net hale geldiğini belirtti. Kurum riskin aşıdan bir iki hafta sonra meydana geldiğini, bazı durumlarda dört haftayı bulabildiğini açıkladı.

Bahse konu çalışma Danimarka’daki Statens Serum Enstitüsü, İsveç Tubbi Ürünler Ajansı, Norveç Halk Sağlığı Enstitüsü ve Finlandiya Sağlık ve Refah Enstitüsü’nün katılımıyla yapıldı.

Analiz sonuçlarının önümüzdeki hafta açıklanması bekleniyor.

Moderna Danimarka’da 18 yaş altındakilere kullanılmıyor

Danimarka’da 18 yaş altındakiler için Moderna aşısı tedbir amaçlı olarak kullanılmıyor.

Danimarka sağlık yetkilileri dört İskandinav ülkesinden toplanan verilere göre, her ne kadar kalp iltihabı görülen kişi sayısı düşük olsa da, Moderna aşısından sonra kalp enfeksiyonu riskinin arttığına dair şüphe bulunduğunu belirtti.

İskandinav ülkelerinin ortak çalışmasının yeni ön analizleri Avrupa İlaç Ajansı (EMA) yan etki komitesine gönderildi.

12-17 yaş aralığındakiler için yalnızca Pfizer/BioNTech’in ürettiği Covid-19 aşısının uygulayan Danimarka, tedbirli yaklaşım prensibine bağlı olarak bu uygulamaya devam edeceklerini kaydetti.

Avrupa İlaç Ajansı çocuklar ve gençler için Moderna aşısına yeşil ışık yakmıştı

Avrupa İlaç Ajansı (EMA) Temmuz ayında Moderna’nın Covid-19 aşısının 12-17 yaş grubu için onaylanmasını tavsiye etmiş, ve aşının 18 yaş altında onaylanmasının önünü açan ilk kurum olmuştu.

EMA aşının Avrupa Birliği çapında 18 yaş ve üzeri için kullanılmasına yeşil ışığı ocak ayında yakmıştı.

Moderna’nın geliştirdiği Covid-19 aşısı İngiltere, Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri’nde de onaylı ancak henüz bu ülkelerde çocuklara uygulanmıyor. 18 Avrupa ülkesi ve Kuzey Amerika’da 18 yaşından küçükler için yalnızca Pfizer/BioNTech aşısı onay almış durumda.

Covid-19 aşılarından sonra kolda ağrı, baş ağrısı ve yorgunluk hem gençler de hem de yetişkinlerde sık görülen yan etkiler.

Ancak ABD ve Avrupa’daki yetkili kurumlar Moderna ve Pfizer/BioNTech aşılarının gençlerde göğüs ağrısı ve kalp iltihaplanmaları gibi nadir tepkilere de rastlanabildiği konusunda uyarıyor.

https://tr.euronews.com/2021/10/06/isvec-30-yas-alt-icin-moderna-n-n-covid-19-as-s-n-n-kullan-m-n-durdurdu