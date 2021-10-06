Ermenistan Ombudsmanı Papa Franciscus ile görüşecek

Ermenistan Ombudsmanı Arman Tatoyan’ın, Tüm Ermeniler Katolikosu 2. Garegin’in önderliğinde heyetin himayesinde, İtalya ziyareti başladı.

Ombudsmanlık ofisinden aktarılan bilgilere göre, Arman Tatoyan Papa Franciscus’un yanı sıra birçok din adamlarıyla görüşecek, “Kardeş olarak insanlar ve dünyanın geleceği: Dinler ve Kültürler diyalog içinde” başlıklı konferansın çalışmalarına da katılacak.

Ziyaret sırasında, Ermenistan Ombudsmanı’nın katılımıyla İtalyan Parlamentosu’nda ve uluslararası medya temsilcileriyle toplantılar düzenlenecek.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2021/10/06/Ermenistan-Ombudsmanı-Papa-Franciscus/216946