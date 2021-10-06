Dünaynın en zengin isimler listesinde 9 Ermeni bulunuyor

ABD merkezli Forbes dergisi, 2021 yılının 30 Eylül günü itibarıyla dünya milyarderler listesini yayınladı. Lİstenin birinci sırasında, 201.1 milyar dolarlık bir servete sahip olan Tesla kurucusu Elon Musk bulunurken, ikinci sırada, 192.3 milyar dolarlık servete sahip olan Amazon kurucusu Jeff Bezos, üçüncüde ise 175.9 milyar dolarlık servetiyle LVMH sahibi Bernard Arnault yer aldı.

Milyarderler listesinde ayrııca Bill Gates (129.5 mlyar), Facebook kurucusu Mark Zuckerberg (121.5 milyar), Oracle kurucusu Larry Ellison (119.6 mlyar), Google kurucusu Larry Page (115.3 milyar), Google kurucularından bir diğeri Sergey Brin (111.1 milyar), dünyanın en başarılı yatırımcısı Warren Buffett (100.6 milyar) ve Mukesh Ambani (96.9 milyar dolar) yer aldı.

Dünyanın en zengin insanlar listesinde 9 Ermeni de yer alıyor. Tashir Group sahibi Samvel Karapetyan, 4.9 milyar dolar olarak değerlendirilen servetiyle 624. sırada yerini aldı. 4.5 milyar dolarlık bir servete sahip Nubar Afeyan ise, listede 698. sırada bulunuyor. Magnit AVM ağının eski sahibi Sergey Galitski (Harutyunyan) da, 3.5 milyar dolarlık servetiyle listenin 924. sırasında yer aldı.

“Fix Price” mağazar ağının sahiplerinden Artyom Khaçatryan’ın serveti, 3.1 milyar dolar olarak değerlendirildi. Büyük Britanya’da yaşayan Rusya’lı Ermeni Andrey Andreyev (Andrey Henrikhi Ohancanyan), 1.9 milyar dolarlık servetiyle 1720. sırada yerini buldu. 2128. sırada bulunan Eduardo Eurnekian’ın serveti ise 1.4 milyar dolar olarak değerlendirliyor. Şow yıldızı Kim Kardashian, 1.1 milyar dolarlık servetiyle 2483. sırada bulunurken, serveti 1 milyar dolar olan Ruben Vardanyan da 2635. sırada yer aldı.

ERMENİ HABER AJANSI