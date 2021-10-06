1700 yıllık Süryani kilisesi yeniden satışa çıkarıldı

DUVAR – Mardin’de bin 1700 yıllık Mor Yuhanna Kilisesi, bu kez açık artırmayla yurt dışında satışa sunuldu. Mardin Milletvekili Tuma Çelik, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a, “Kiliselerin satılabiliyor olması Anayasa ve İnsan Hakları Sözleşmesi’ne aykırı değil midir?” diye sordu.

Kilise daha önce, mülk sahibi tarafından 7 milyon 250 bin TL fiyat biçilerek internet üzerinden satışa çıkarılmış ancak alıcı çıkmamıştı. Satışı Meclis gündemine taşıyan Tuma Çelik, Bakan Ersoy’un yanıtlaması istemiyle Meclis’e soru önergesi verdi. Çelik, “Süryani toplumunun Mardin ve çevresinde nüfus olarak sayısının azalması kiliselerin dini önemlerinden bir şey kaybettirmez. Nasıl ki Edirne’de bulunan Selimiye Camii, sadece Edirne değil bütün Müslümanlar ve Türkiye için büyük önem taşıyorsa kiliseler de Hristiyan toplumu için önem ifade etmektedir” dedi

Çelik, Ersoy’a şu soruları yöneltti:

Kilisenin korunması için bakanlığınız kamulaştırma ya da ihtiyati tedbir için girişimde bulunacak mıdır?

Kiliselerin satılabiliyor olması Anayasa ve İnsan Hakları Sözleşmesi’ne aykırı değil midir?

Kilise gibi ibadethanelerin satışının yasaklanması için yasal bir düzenleme çalışmanız var mıdır?

Türkiye genelinde Mülkiyeti şahıslarda olan kaç adet kilise veya manastır mevcuttur?

Mor Gabriel Manastırı Vakfı Başkanı Kuryakus Ergün, kilisenin şubat ayında internetten satışa çıkarılması hakkında, “Mardin dinlerin, kültürlerin şehridir. UNESCO’ya aday bir şehirdir. Yarın herkes bir tapu çıkarsa, Mardin’e diller, dinler şehri demenin bir anlamı kalmıyor” demişti. (ANKA)

Gazete Duvar