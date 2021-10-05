Sevgili Murat Kuseyri için

Murat, kimseden bir şey beklemedi, kimseye yük olmadı. Ayakları üstünde durdu hep. Hastalığında bile. İngmar Bergman’ın filminde olduğu gibi ölüm meleği masaya tek başına oturdu.

Ragıp Zarakolu –

Candan dost Murat Kuseyri’yi yitirmenin acısı. Mütevaziliği ve kendini insanlığa adamışlığı ile birlikte yaşayacak ve hep bizimle olacak. Sancak toprakları gizemlidir. Murat da gizem doluydu. AyşeNur oralıdır. Cemil Meriç de. TC’ye geç ilhak olunduğu için resmi ideoloji oraya damgasını vuramamıştır.

Emekçi bir yaşam sürdü ve gönüllü bir basın emekçisi olmayı seçti Murat, hem Evrensel hem ANF için.

Bir enternasyonalist olarak dünya halkları ile hep dayanışma içinde oldu. Hapisteki yazar ve gazetecilerle. Onu en son görüşüm, kitabının telif hakkını hapis ve sürgündeki yazarlara adayan ve bunun için bizzat çaba harcayan Latife Tekin’in kitabını almak üzere bana geldiğinde oldu. Ayşe Nur ile aynı hastalığa yakalandığından hiç bahsetmedi.

Murat Kuseyri 12 Eylül Cuntasına karşı direnenlerdendi

Feyyaz Kerimo ne iyi yaptı ona baskın bir ziyaret yaparak. Karantina dönemi ne kadar tecrit etti bizleri!

Murat, kimseden bir şey beklemedi, kimseyi üzmek istemedi hayat boyu, kimseye yük olmadı . Ayakları üstünde durdu hep. Hastalığında bile. İngmar Bergman’ın filminde olduğu gibi ölüm meleği masaya tek başına oturdu. TC ile satranç masasına oturan ondan mı yılacak!

TC onu mat etmeyi beceremedi!

Teşekkürler mahpusluk arkadaşı Hüseyin Öge, anılarını ve resimlerini paylaştığın için. Teşekkürler İHD’li yoldaşım Kamil Tekin Sürek, benim de geldiğim 1995 İsveç dönemini bizlerle paylaştığın için.

Murat Kuseyri, İsveç aşırı sağına karşı tek başına eylem yapan onları yarıp geçen Kolombiyalı Tess Asplund’la yaşamını, mücadelesini, giderek güçlenen yabancı düşmanlığı ve ırkçılığı konuşuyor

Kuseyri’nin yaptığı iş sadece basit bir muhabirlik değil, tarih önünde bir tanıklıktı. Keşke, BM’nin önündeki protesto eylemlerini fotoğraflayıp sonra albüme dönüştüren Demir Sönmez gibi onun tarihe tanıklık eden fotoğrafları da derlenip kitaplaşsa. Adına ödül konsa. Mezapotamya Özgürlük Partisi, enternasyonalist Murat Kuseyri için bir taziye mesajı yayınladı. Benim duygularımı yansıttığı için, onu sizlerle paylaşmak istiyorum:

“MÖP olarak, Asuri/Süryani/Keldani halkı adına, yitirmiş olduğumuz Enternasyonalist Murat Kuseyri yoldaşı saygı, hürmet ve minnetle anıyoruz!

Başta ailesine, biricik oğluna, kardeşlerine, dostlarına, yoldaşlarına, Mezopotamya ve Anadolu halklarına, emekçilere, kadınlara, gençlere ve İsveçli dostlarına metanet diliyoruz..

Murat yoldaş tüm ezilen kesimlerin; sesini, acısını, duygularını ve haklı demokratik istemlerini gece-gündü, yaz-kış demeden büyük bir cesaret, sabır ve itinayla kalemiyle Dünya kamuoyuna duyurmaktaydı. Bu kesimlerden biri de Asuri/Süryani/Keldani halkının 1915 Seyfo/Soykırım acısıydı! Böylece Murat yoldaş halkımızın bağrında taht kurdu.. O her zaman Ulusal, Toplumsal Demokratik Mücadelemizde yaşayacak!

İran Dışişleri bakanının ziyaretine yönelik protestoyu Murat’ın haberi ile izledik. Protesto İsveç dışişleri bakanının istifası ile sonuçlandı

Murat karakter sahibi bir insan, dostluğa değer veren, devrimci prensiplere özen gösteren, dayanışma ruhu güçlü olan, mütevazi ve devrimci iddiasında sonuna kadar direnen Enternasyonalist bir sosyalist kişilikti..

Murat yoldaşın kaybı, demokrasi taraftarları açısından büyük bir kayıp oldu. çok erken ayrıldı bu değerli insan…

MÖP olarak acı haberine çok üzüldük be yoldaş, ama elden bir şey gelmeyince insan hüzünle kalıyor… Bizlerin üzerinde olan Medya Emek hakkını asla unutmayacağız, seni hep saygı ile anacağız…

Bizler ve tüm demokrasi sevenler, bu dünyadan bir cesur Medya Emekçisi geçmiştir diyecek…

Ardında halklara büyük hatıralar bırakarak, sesiz bir şekilde göç ettin ve Yıldızlara karıştın. Enetrnasyonalist, ilkeli devrimci, prensip sahibi ve sosyalist denilecekse birine; bu Murat Kuseyri yoldaştır.. Bir kez daha seni saygı, sevgi, hürmet ve minnetle anıyor.. Devrimci Emeğini Selamlıyoruz!

Güle, güle değerli İnsan!

Mezopotamya Özgürlük Partisi “

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