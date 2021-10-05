Mirzoyan: “İran’ın, ülkemizin sınırlarının dokunulmazlığı konusundaki tutumunu çok takdir ediyoruz”

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Amir Abdullahiyan’ın İran’daki görüşmesinin ardından taraflar ortak bir basın açıklaması yayınladı. Mirzoyan, İran’ın, Ermenistan’ın toprak bütünlüğü ve sınırların dokunulmazlığı konusundaki tutumunu çok takdir ettiğini kaydetti.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Enformasyon ve Halkla İlişkiler Dairesi, Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan’ın konuşma metnini yayınladı.

Mirzoyan’ın konuşması şöyle:

“Bakan Abdullahiyan ile dostluk ve karşılıklı güven ortamında yaptığımız görüşmelerde, Ermenistan-İran ilişkilerinin üst düzeyde olmasından ve üst düzey temasların düzenli olmasından memnuniyet duyduğumuzu ifade ettik.

Ortaklığımızın bin yıllık kardeşliğe dayandığını vurguladık ve stratejik ortaklığımızı her yönde derinleştirmeye karşılıklı olarak hazır olduğumuzu ifade ettik.

Bölgesel gelişmeleri detaylı bir şekilde ele aldık. Doğal olarak, Azerbaycan-Türkiye’nin Dağlık Karabağ’a yönelik son saldırıları ve bunların sonuçlarına değindim. Elbette, çeşitli sıcak noktalardan paralı teröristlerin bu saldırıda yer aldığından da bahsettik.

Savaştan sonra geriye birçok insani sorun kaldığını vurguladım.

Azerbaycan, askeri operasyonların durdurulmasından hemen sonra tüm Ermeni savaş esirlerini ve sivil rehineleri serbest bırakma sözü vermesine rağmen, hala Bakü’de tutuluyor. Onlar derhal Serbest bırakılmalı ve ülkelerine geri gönderilmelidir.

Ermenistan ve Azerbaycan’ın Rusya’nın arabuluculuğuyla bölgesel iletişimin açılması konusunda görüşmelere başlaması konusunda anlaştığımızı ancak burada taraflar arasında sorunlar olduğunu belirtmişim.

Ermenistan, iletişimin açılması konusunda konuşmaya açık olduğunu belirtirken, Azerbaycan, üzerinde hiçbir söz ve anlaşma olmayan sözde “Zangezur Koridoru” hakkında yanlış şeyler konuşmaya çalışıyor.

Bunun gibi, Azerbaycan’ın Ermenistan’ın egemen topraklarına yönelik tecavüzleri, bölgenin istikrarı ve güvenliği için çabalarımızı tehlikeye atmaktadır.

Bu bağlamda, İran’ın Ermenistan’ın toprak bütünlüğü ve sınırlarının dokunulmazlığı konusundaki tutumunu çok takdir ediyoruz.

Ermenistan’ın, Dağlık Karabağ sorununun barışçıl çözümüne ilişkin tüm süreci AGİT Minsk Grubu Eşbaşkanları çerçevesinde ve bilinen ilke ve unsurlar temelinde sürdürmeye hazır olduğunu bir kez daha teyit etmek istiyorum.

İran Dışişleri Bakanına yol yapımının detayları ve mevcut zorluklar hakkında bilgi verdim. Çok konuşulan yolun bitmek üzere olduğunu bildirdim.

Elbette büyük ortak ekonomik programlarımızı sürdürmekten, hızlandırmaktan ve tamamlamaktan kouştuk.”

ERMENİ HABER AJANSI