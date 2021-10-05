Irak Kürdistanı Bilimler Akademisi’ne ilk kez bir Ermeni bilim insanı onursal üye seçildi

Kürt tarafının daveti üzerine, 24 Eylül – 1 Ekim tarihleri ​​arasında Ermenistan Cumhuriyeti’nin Fas ve Tunus Olağanüstü ve Tam Yetkili Büyükelçisi, Arap dili ve edebiyatı uzmanı, kaynak uzmanı, Kürt bilgin, Tarih Bilimleri Doktoru, Profesör Arşak Poladyan Irak Kürdistan’ını ziyaret etti.

Irak’taki Ermeni Büyükelçiliğinden edinilen bilgilere göre Büyükelçi Poladyan ziyaret sırasında Erbil, Duhok ve Süleymaniye’deki üniversitelerde Ermeni-Kürt tarihi ilişkileri, Kürtlerin kökeni, Ermenistan’daki Kürt çalışmaları hakkında öğrenci ve profesörlerin katılımıyla konferanslar verdi.

Büyükelçi Poladyan, Irak Kürdistanı’nda kaldığı sürede bazı üst düzey devlet yetkilileriyle de bir araya geldi, Ermeni-Kürt ilişkileriyle ilgili konuları ele aldı, Dış İlişkiler Departmanı personeline için konuşma yaptı.

Bazı üniversitelerin temsilcileri konuşmalarında Kürtlerin üniversite öğrencileri için hazırladığı ortaçağ tarih ders kitaplarında Profesör Poladyan’ın eserlerinin de yer aldığını belirttiler.

Görüşmenin sonunda, Irak Bilimler Akademisi Başkanı Dr. Abd al-Fattan Ali Bhutan, Akademik Konseyi’nin Kürt halkının tarihi, mirası ve kültürü hakkında değerli çalışmalarından ve Kürt halkına hizmetinden dolayı 26 Eylül 2021 tarihinde onaylanan 13 No’lu kararıyla Büyükelçi Dr. Arşak Poladyan’ın Bilimler Akademisi’nin onursal üyeliğine seçildiğini duyurdu.

ERMENİ HABER AJANSI