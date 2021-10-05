İlham Aliyev: Ermenilerin aksine biz dini abidelere saygıyla yaklaşıyoruz

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in işgalden kurtarılan bölgelere ziyaretleri sürüyor. Aliyev, “Ermenilerden farklı olarak biz bütün dini abidelere saygıyla yaklaşıyoruz” dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Terter şehrinin Sukavuşan ve Talış köylerine ulaşımı sağlayacak otoyolun açılışını yaptı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı daha sonra Talış Tapkarakoyunlu Gaşaltı Naftalan otoyolunun temel atma törenine katıldı.

Terter şehrinin Talış köyüne giden İlham Aliyev burada Azerbaycan bayrağını göndere çekti, köyde incelemelerde bulundu. İşgal döneminde tahrip edilen tarihi yapıları gezdi.

“Ermenilerin aksine biz bütün dini abidelere saygıyla yaklaşıyoruz”

Aliyev, “Burası kadim Alban Kilisesi. Bakın Ermeniler ne hale getirmiş. Sonra diyecekler ki güya burası Ermeni Kilisesi. Ermeni Kilisesi olsa bu duruma getirirler miydi? Rus Proslav Kilisesi. Bunu da Ermeniler tahrip etmişler. Bakın ne halde. Bu kiliseyi de biz ayağa kaldıracağız, tamir edeceğiz. Ermenilerden farklı olarak biz bütün dini abidelere saygıyla yaklaşıyoruz.” diye konuştu.

Şehit annesine anlamlı ziyaret

İkinci Karabağ Savaşı’nın kıvılcımını yakan Tovuz saldırılarında şehit düşen Tümgeneral Polat Haşimov’un ailesine Türkiye’den anlamlı bir ziyaret geldi.

Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı ve beraberindeki heyet Tümgeneral Polat Heşimov’un annesi Semaye Heşimova ve ailesi ile bir araya geldi.

Anne Semaye Haşimova ikinci Karabağ Savaşı’nda Türkiye’nin desteklerini hatırlattı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk halkına teşekkür etti.

Büyükelçi Cahit Bağcı, şehit annesi Haşimova’ya Türk bayrağı hediye etti.

https://www.trthaber.com/haber/dunya/ilham-aliyev-ermenilerin-aksine-biz-dini-abidelere-saygiyla-yaklasiyoruz-614159.html