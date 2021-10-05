Andrea Viktorin: “AB, Minsk Grubunun çalışmalarının canlandırılmasına destek vermeye hazırdır”

Ermenistan’da Avrupa Birliği Heyet Başkanı, Büyükelçi Andrea Viktorin, Savunma Bakanı Arshak Karapetyan ile yaptığı görüşmede, Artsakh (Dağlık Karabağ) ihtilafının normalleştirilmesine yönelik AGİT Minsk Grubu eşbaşkanlarının çabalarını desteklediğini dile getirdi.

Viktorin, Karabağ çatışmasının çözümü hedefiyle Minsk Grubu çerçevesinde müzakerelerin yeniden canlandırılmasına katkı sağlamaya hazır olduklarını da vurguladı.

Ermenistan Savunma Bakanı Karapetyan, ülke sınırlarındaki durum hakkında bilgi paylaşarak, Azerbaycan’ın, durumu istikrarsızlaştırma çabalarını da anlattı. Görüşme sırasında taraflar, bölgesel güvenlikle ilgili birtakım konular ele aldı. Görüşmede, AB heyet başkan yardımcısı Yan Pleshinger de hazır bulundu.

ERMENİ HABER AJANSI