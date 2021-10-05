30 yıl sonra bir ilk! Ermenistan Cumhurbaşkanı resmi ziyaret için İtalya’ya gidiyor

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Matarella’nın daveti üzerine Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan ve eşi Nune Sarkisyan, 5 Ekim’de İtalya’ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Ermenistan Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nden edinen bilgiye göre, bu Ermenistan Cumhurbaşkanı’nın 30 yıllık tarihinde İtalya’ya yaptığı ilk devlet ziyareti.

Ermenistan ve İtalya Cumhurbaşkanları basın açıklamasında bulunacak.

Ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Sarkisyan’ın İtalya Bakanlar Kurulu Başkanı Mario Draghi ile de görüşmesi çngörülüyor.

Ermenistan Cumhurbaşkanı, İtalya Senatosu Başkanı Maria Elizabeta Caselati, Temsilciler Meclisi Başkanı Roma Belediye Başkanı Roberto Fico ile de görüşecek. Ermenistan Cumhurbaşkanı, İtalya Senatosu Başkanı Maria Elisabetta Casellati, Temsilciler Meclisi Başkanı Roma Belediye Başkanı Roberto Fico ile de görüşecek.

Cumhurbaşkanı Sarkisyan, ziyaret sırasında Roma’daki Levonian Koleji’nde de ağırlanacak ve burada Ermeni cemaatinin temsilcileriyle bir araya gelecek.

Sarkisyan, Roma’daki La Sapienza Üniversitesi’nde Armenoloji bölümünün yeniden açılışına katılacak ve Bologna Üniversitesi’nde bir konuşma yapacak.

İtalya Cumhurbaşkanlığı Sarayı Quirinal’de büyük Ermeni ressamlar Hovhannes Aivazovsky, Gevorg Bashinjaghyan, Martiros Saryan, Vardges Surenyants ve Hakob Kojoyan’ın eserlerinden oluşan bir sergi açılacak.

ERMENİ HABER AJANSI