Yunanistan’da Türk nefreti her yerde: Ders kitaplarında “Canavar Türkler” söylemleri

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Ömer Cihad Kaya

Olympiakos futbol takımının sahibi Evangelos Marinakis’in Fenerbahçe deplasmanının ardından İstanbul hakkında sarf ettiği küstah sözlerin yankıları devam ediyor. Ülkede, ilkokul müfredatına kadar inen Türk nefreti ve canavar Türkler söylemleri, her geçen gün artıyor. Okul, kilise, kışla fark etmeksizin Türk karşıtlığı kamusal alanda kendini gösteriyor.

Türk futbol takımı Fenerbahçe ile Yunan takımı Olympiakos arasında 30 Eylül 2021’de oynanan maçın sonrasında, Olympiakos’un başkanı Marinakis’in tartışma yaratan “İstanbul’da, kendi kentimizde bu türlü bir galibiyet elde etmek çok önemliydi” sözlerinin ardından ülkedeki Türk nefreti yeniden gündeme geldi. Batı Trakya Türklerinin gazetesi Millet’te yayımlanan haberde, Yunanistan’da Türk karşıtlığının ilkokul sıralarına kadar indiği görüldü.

İLKÖĞRETİM KİTAPLARINDA İSTANBUL’A “KONSTANTİNOPOLİS” DENİYOR!

Yunanistan’da birinci, orta ve yükseköğretimde ders kitaplarında, ısrarlı Türk düşmanlığı çabaları göze çarpıyor. İlköğretim okullarında İstanbul’dan “Konstantinopolis” olarak bahsedilirken, ders kitaplarına “İstanbul diye bir yer olmadığı” sözleri eklendi.

İSTANBUL VE İZMİR YUNAN TOPRAĞI!

Ders kitaplarında yer alan haritalarda, İzmir ve İstanbul dahil tüm Trakya Yunan toprakları ile tıpkı renkte gösteriliyor. Ders kitabında, “İslâm hukukuna nazaran fethedilen toprakların sakinlerinin İslamlaşma ve katliam ortasında seçimi vardı” yalanı dillendirilerek, Osmanlı’nın Rum halkını zorla Müslümanlaştırdığı tez ediliyor. Müslüman olmayanların ise katledildiği öne sürülüyor.

Bir Yunan ders kitabında Türklerle savaşın tasviri

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Öte yandan, Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos, önceki gün, Yunanistan basınına verdiği bir demeçte, Kıbrıslı Türklerin Rum çoğunlukla “aynı haklara sahip olamayacağını” iddia etmişti.

LİSE DERS KİTABINDA “CANAVAR TÜRKLER”!

Öte yandan, Yunanistan’da bir lise kitabında ise İstanbul’u fetheden Türklerden “canavarlar” olarak söz ediliyor. Bir diğer ders kitabında ise İstanbul’un düşmesinden felaket ve yas günü olarak bahsedilerek “Şehir militanları teslim oldu. Katliam ve yağma üç gün sürdü” üzere cümlelerle Türk düşmanlığı körükleniyor. Kilise, okul ve kışlalardaki Türk düşmanlığı körüklenirken; Batı Trakya’daki Müslüman Türk azınlığın okullarının kapatıldığı biliniyor. Söz konusu, ders kitaplarında yer alan yer alan görsellerde, Osmanlı Devletinin aşağılandığı görülüyor.

https://qha.com.tr/haberler/yunanistan-da-turk-nefreti-her-yerde-ders-kitaplarinda-canavar-turkler-soylemleri/345353/