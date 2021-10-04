Ülkü Ocaklarından terör örgütü çıkarmak

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İbrahim Karataş

Müttefikliğini hiç görmediğimiz ABD’nin FETÖ’den beslenen bazı kongre üyeleri Amerikan Dışişleri Bakanlığından Bozkurtların/Ülkü Ocaklarının terör örgütü olup olmadığına dair bir rapor hazırlamasını istedi. Daha önce de Ermeniler ve YPG, Fransa’da benzer bir çalışma yaptılar ve başarılı oldular da. Doğrusu pek şaşırmadık. Türkiye karşısında çil yavrusu gibi dağılan her grup soluğu Batı ülkelerinde alıp Türk devleti/hükümeti yanlısı hangi grup varsa onu terör yaftasıyla yaftalamaya çalışıyor.

Mezkûr grupların hali hazırda terör örgütü olması dikkati çekiyor. Başka bir deyişle, Ülkü Ocaklarını Amerikan veya Fransız hükümeti veyahut uluslararası bir örgüt değil, mesleği terör olan gruplar terör örgütü listesine almaya çalışıyor. Tıpkı düzenbazın birinin hakim koltuğuna çıkıp adalet dağıtması gibi. Aslında Amerikalılar da Fransızlar da her şeyin farkında. Onlar da biliyor ki Ülkü Ocakları herhangi bir eyleme karışmış değildir. İşledikleri suçları listeleyin deseniz bir liste çıkaramazlar.

Oysaki Ermeni terör örgütü ASALA onlarca diplomatımızı katletti. FETÖ 251 vatandaşımızı şehit etti. Neyse ki halk ve devlet erken müdahale etti de daha fazla katliam olmadı. Yoksa katlettiklerinin sayısı binleri bulurdu. Ayrıca darbe başarılı olsaydı sayısız tutuklamalar ve işkenceler olacaktı. YPG/PKK zaten her gün insan öldürüyor. Ne var ki bu örgütlerden sadece PKK Batının terör listesinde ve fakat ona terör örgütü değil müttefik muamelesi yapılıyor.

Mesela Avrupa’ya kaçan bir PKK’lıyı iade etmezler. Suriye’de YPG’nin adını SDG diye değiştirip binlerce tırlık silahın yanı sıra milyar dolarlık maddi yardımda bulundular. Katil ASALA üyelerini hapisten salıverdiler. Çünkü Batı ve bilhassa ABD için terörün tanımı farklıdır. Eğer ki Amerikan çıkarlarına hizmet ediyorsanız özgürlük savaşçısı olursunuz. Kendi ülkenizin veya başka ülkenin çıkarlarını koruyorsanız o zaman teröristsiniz. 1993’te İngiliz The Independent gazetesi Usame Bin Ladin için “Sovyet karşıtı savaşçı ordusunu barış yoluna sevk ediyor” şeklinde bir manşet atmıştı. Ladin o zamanlar özgürlük savaşçısıydı. Ama 2001’den sonra gelmiş geçmiş en azılı terörist oluverdi. Değişen Ladin değildi. O hep aynı kaldı. Ancak Amerikalılar değişmişti. Yeni düzende Ladin’e yer olmadığı için onu ve militanlarını kapı önüne koydular ve Ladin de fırsatını bulunca Amerika’dan intikam aldı.

Muhakkak ki PKK/YPG de yalnız bırakıldığında intikama yeltenecektir ama ona biraz daha zaman var gibi. Öte yandan; FETÖ, ABD’de açtığı charter okullarla hali hazırda vergi kaçırıyor ve Amerikan devletini kazıklıyor. Ermenilerse hem Amerika’dan Azerbaycan’a müdahale etmesini istiyorlar, hem de Ermenistan’ın Rusya ve İran’la olan müttefikliğini göz ardı ediyorlar.

Görüleceği üzere Amerikalıların beslediği her grup ya Amerika ile savaş içinde ya da sırasını bekliyor. Washington’dakiler belki de yılanı beslerlerse evcilleştireceklerini ve düşmanlarının üzerine salıvereceklerini düşünmüşlerdir ama yılanlar evcilleşmez. Aynen bunun gibi; terör örgütlerinden dost/müttefik olmaz.

Ülkü Ocaklarını terör listesine almakla Erdoğan’a destek veren MHP’nin canını acıtamazlar. Hatta bu tür tavırlar daha da motive edici olur. Hem ABD ve AB değişen dünya dengelerinde Türkiye’nin kapısını daha çok çalacak. Bugüne kadar ne darbe, ne ambargolar ve ne de teröre verdikleri destek işe yaradı. Türkiye’ye vuramadıkları her darbe bu ülkeye daha da güç verdi. Onun için ABD yönetimi ya rüşvetle iş yapan kongre üyelerinin taleplerini görmezden gelecek, ya da Rusya ve Çin gibi büyük güçlere karşı Türkiye’yle değil terör örgütleriyle ittifak yapacak. Türkiye tehditlere boyun eğmez. Belki muhalefet iktidara gelirse istedikleri olur ama bu da pek mümkün görünmüyor gibi. İyisi mi yeni Türkiye’ye alışsınlar ve ayak oyunlarını bıraksınlar.

https://www.yeniakit.com.tr/yazarlar/ibrahim-karatas/ulku-ocaklarindan-teror-orgutu-cikarmak-37070.html