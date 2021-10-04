“Ülkü Ocakları vatansever bir kurumdur”

***HyeTert, bu kaynağın ve/veya içeriğin yanlış ve/veya yanıltıcı bilgiler içerdiği/yaydığı kanısındadır. Metni paylaşmadan önce bu uyarıları göz önüne alarak, içeriği ve/veya kaynağı güvenilir kaynaklardan kontrol ediniz.***

Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, ABD Temsilciler Meclisi’nin, Ülkü Ocakları’nın bir terör örgütü olup olmadığının araştırılmasını öngören 2022 ABD Ulusal Savunma Yeki Yasasının kabul etmesine tepki gösterdi.

Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, ABD Temsilciler Meclisi’nin, Ülkü Ocakları’nın bir terör örgütü olup olmadığının araştırılmasını öngören 2022 ABD Ulusal Savunma Yeki Yasasının kabul etmesine tepki gösterdi.

Bursalı, “ABD, Ülkü Ocakları üzerinden bağımsızlığımızı ve Türk milliyetçiliğini hedef almaktadır.” dedi.

Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, yaptığı yazılı açıklamada, “Ülkü Ocakları Terörist değil, Vatansever bir Gençlik Kurumudur! ABD, Ülkü Ocakları üzerinden Bağımsızlığımızı ve Türk Milliyetçiliğini hedef almaktadır. Türk Milleti ve Türk gençliği ABD emperyalizmine karşı aşılıdır, sırtı yere gelmez. Bu girişim, Ermeni lobilerinin etkisi ya da FETÖ mensuplarının marifeti değil, doğrudan ABD emperyalizminin tavrıdır. Ermeni lobileri ya da FETÖ, ABD’yi yönetemez. Onlar, ABD’nin aleti konumundadır. Bu gerçeği görmezden gelmek, esas düşmanı ve tehdidi gözden kaçırmak olur.” ifadelerini kullandı.

https://www.kocaelikoz.com/haber/7871185/ulku-ocaklari-vatansever-bir-kurumdur