Toplumsal Tarih’in 334. sayısı çıktı

Toplumsal Tarih dergisinin yeni sayısında Tolga B. Uyar editörlüğünde hazırlanan Bizans Kapadokya’sında Yaşam ve Maddi Kültür başlıklı dosya yer alıyor.

Tarih Vakfı’nın yayına hazırladığı Toplumsal Tarih dergisinin yeni sayısında Tolga B. Uyar editörlüğünde hazırlanan Bizans Kapadokya’sında Yaşam ve Maddi Kültür başlıklı dosya yer alıyor. Dosyada, İç Anadolu Bölgesi’nin zengin maddi kültür mirası üzerinden bir Orta Çağ toplumunda kültürel kimlik ve gündelik yaşamın izleri sürülüyor.

Can Erpek, yazısında Kapadokya kırsal episkoposluklarının günümüze ulaşmış belki de tek örneğini irdeliyor. Aynı zamanda 4. yüzyılda Geç Antik Çağ’da Roma toplumunun geçirdiği derin dönüşümün kırsal yerleşimlerin mimarisi ve arkeolojisine nasıl yansıdığını da somut veriler üzerinden tartışıyor.

Osman Doğanay ve Bülent İşler makalelerinde, Tyana (Kemerhisar) Antik Kenti’ni tanıtıyor. Makalede ilk Roma Dönemi arkeolojik kazısının yapıldığı bu antik Kapadokya yerleşiminden elde edilen yeni verileri aktarıyorlar.

Tolga B. Uyar, Bizans Kapadokya’sının iyi korunmuş kenti Mokisos’u (Viranşehir) anlattığı yazısında bugüne kadar göz ardı edilmiş bu önemli kenti ve burada gerçekleştirdikleri arkeolojik çalışmaları sunuyor.

Görkem Günay yazısında Bizans Kapadokya’sındaki yerel kaya mimari olgusu üzerinden tüm Bizans dünyasında kaya kütlelere oyulmuş mekanların çevresinde gelişen yaşam pratiklerine odaklanıyor.

ve 11. yüzyıllarda Bizans toplumundaki sosyal sınıfları ve bunların günlük yaşam pratiklerini konut mimarisi perspektifinden Fatma Gül Öztürk yorumluyor.

Nilüfer Peker araştırmasında, Bizans Kapadokya’sında tarım ekonomisi, ürün yelpazesi ve bu ürünlerin üretimden tüketime uzanan yolculuğunu gözler önüne seriyor.

Toplumsal Tarih’e e-dergi olarak da Google Play ve Kobo platformları üzerinden ulaşabilirsiniz. Eski sayıları e-dergi olarak okuyuculara sunma çalışmaları ise devam ediyor.

(AÖ)

bianet