Terör Müteahhitleri

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İsmail Zelvi

Türkiye’nin çevresinde döndürülen oyunları takip etmek için dikkatli bir okuyucu olmanız yetmiyor, emperyalistlerin elinde bulundurduğu veya fonladığı medya ve sosyal medya platformlarının algı bombardımanlarından da kendinizi korumanız gerekiyor. Ham bilgiye kaynağından erişebilmeniz, yalan ve çarpıtmalarla süslenmiş bilgi kırıntılarının benliğinizi esir almasına yani sizi yok etmeye çalışan düşmanınız gibi düşünmenize mani olacaktır.

Soğuk savaş her ne kadar son bulmuş olsa da çevremizdeki olaylara ABD ve Rusya ağırlıklı olarak yön veriliyor. ABD’ye ekonomik rakip olan Çin’i, askeri olarak ABD’nin yönettiği NATO’ya güvenliğini teslim etmiş ancak sömürgeciliğini teknoloji ve ekonomik gücüyle sürdürmek isteyen AB’yi veya kendilerini bölgesel bir güç haline getirmeye çalışan, emperyal güçlere eklemlenmiş çevremizdeki aktörleri unutmadık her halde.

Biden ile görüşememekle Putin ile görüşmek arasındaki fark kadar dünyaya hakkımızı, haklılığımızı haykırabiliyoruz. Ne Filistin’in mazlumluğunu, ne Kıbrıs’ta izolasyonları, ne dünyanın beşten büyük olduğunu anlatabildik insanlara. Ve her zaman savunmadayız. Onlar iftiralarla politika üretiyorlar, İslam düşmanlığını politikalarının ana eksenine oturtuyorlar, biz radikalizmle, terörle, DEAŞ-El Kaide ile bağımızın olmadığını anlatmaya çalışıyoruz. Onlar yalanlarla hakkımızı gasp ediyorlar, biz içerdekilere bile Mavi vatan, Libya, Karabağ, Suriye, Irak’ta, doğrularımızı savunmaya çalışıyoruz. Putin görüşmesinin ardından, Ekim sonunda yapılacak G20 zirvesinde Erdoğan-Biden buluşmasına kadar suni iç çalkantılar, çevremizde döndürülen (Kıbrıs, Doğu Akdeniz, Ege, İdlib, Suriye, Irak, İran, Azerbaycan, Gürcistan, Kırım, Ukrayna) fırıldaklarda pozisyonumuzu kaybetmemek için debeleniyoruz.

Onlar terör varyantlarını bize meşru bir insan hakkı gibi hazmettirmeye çalışıyor, sözde Türkiye’nin bütünlüğünden yana olan CHP, İP, Saadet, DP, Gelecek, DEVA… Pentagonda üretilen terör zehrini yutmamız için tadlandırıcı görevi üstleniyorlar. Biz oyunun yüz yıllık oyun olduğunu, 1960’larda ABD’den gelen Barış elçilerinden beri kurulmaya çalışılan İsrail güdümlü terör devletinin bölgedeki bütün insanlara kan kusturacağını haykırıyoruz.

Onlar Türkiye’nin hakkını savunmasını engellemek gayesiyle yerli ve milli savunma sanayisi ve ekonomiyi çökertmek için her türlü yola başvuruyorlar, malum zevat nükleer santrali niye kuruyoruz, S-400’ü niye aldık, Altay tankı üretimi için niye tahsisat yapıldı, bunca köprüye, karayoluna, havaalanlarına ihtiyaç mı vardı, doğalgaz-petrol niye arıyoruz, Kanal İstanbul kimin işine yarayacak sorularıyla beyinleri sulandırıyor. Biz bu ülkede taş üstüne taş koyanın sonuna kadar desteklenmesi gerektiğini savunuyoruz.

Etrafımızdaki dönen dolapları, güçlendirilmiş parlamenter sistem, erken seçim gibi söylemlerle oluşturulan sisle kamuoyunun gözünden kaçırmak isteyenler için birkaç haber başlığı sıralayalım.

ABD kuvvetleri, Haseke’de terör örgütü YPG/PKK’ya havan atışı eğitimi verdi.

ABD Hava Kuvvetleri’nde özel kuvvetler subayı olarak görev yapan eski askerler, Ermenistan’ın Azerbaycan sınırına yakın bir Ermeni köyünde, Ermeni çocukları Azerbaycan’a karşı silahlı eğitim veriyor.

Erbil’de 312 Irak’lı STK temsilcisi İsrail ile ilişkilerin düzeltilmesi, Irak’ın İbrahim anlaşmasına katılması için toplantı düzenledi. Irak seçimleri öncesinde İsrail STK’ları faaliyetlerini yoğunlaştırdı.

İran, Azerbaycan sınırında, ‘Hayber Fatihleri” adında bir tatbikat başlatarak “Zengezur koridoru”nun açılmaması için gözdağı verdi.

İdlib’de sivil halka Rus hava kuvvetleri ile Esed ve Şii milislerin saldırıları devam ediyor.

Kıbrıs Rum Yönetimi adanın güneyinde, KKTC’ye ait alanda sondaj çalışması başlatacağını duyurdu.

Yunanistan ile Fransa Türkiye’ye karşı savunma anlaşması imzaladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan bir sözcü “Türkiye’yi Rusya’dan daha fazla askeri malzeme almama konusunda uyarıyoruz” dedi. Yaptırım tehdidinde bulundu.

Rusya, Macaristan’a Ukrayna üzerinden gönderdiği doğal gazı keserek, Türk akım üzerinden doğalgaz göndermeye başladı.

ABD’li senatör Bob Menendez, “Kıbrıs’ın bağımsızlığının 61. Yıl dönümünde Türkiye’nin yaklaşık 50 yıl önce gerçekleştirdiği işgali kınadığımızı bugün de ilan etmek istiyorum” dedi.

ABD’li 10 senatör Biden’e mektup yazarak, Erdoğan’ı HDP konusunda uyarmasını istedi.

Erdoğan’ı Biden’den önce dostu Kılıçdaroğlu, “Kürt sorununun çözümünde muhatap HDP’dir” diyerek uyardı zaten. Kemal uyarır da kol kola girdiği, alt alta, üst üstü politikalar ürettiği Meral takımı durur mu? Akşener’in prensi Ümit Dikbayır da Anayasa Mahkemesi’ne açılan davayı sulandırmak için HDP’nin Legal bir parti olduğunu, oy verenlerinin de ekonomi ve siyaseti çok iyi bildiklerini yumurtlayıverdi.

Emperyalizm sadece silahlı terörü kullanmıyor, ekonomik terör, dijital terör, yalan terörü de terör müteahhitlerinin hibrit savaşta yıllardır amaçlarına ulaşmak için kullandığı yöntemler. ABD için Blackwater ne iş yapıyorsa, fonladıkları gazeteciler de, Face, Twittir, youtobe gibi sosyal mecralar da, sosyal medya trölleri, STK’ları, vakıfları, siyasi partilere yerleştirdikleri ajanları da aynı işi yapıyorlar. Terör müteahhitleri, taşeronları önümüze atarak kendilerini sis perdesi arkasına gizliyorlar. Sonuç, Türkiye düşmanı 10 Senatör Biden’e mektup yazar, Kemal ile Meral okur. Vesselam….

https://www.milatgazetesi.com/yazarlar/teror-muteahhitleri-4464/