Polisi öldüren Azeri mafya babasına anıt mezar

Sedat Peker’in ‘Yakalandığında hapsedilmedi’ dediği Azeri mafya babasının Büyükçekmece’deki mezarında büstü ve uluyan iki büyük kurt heykeli var.

Sedat Peker’in, “polis cinayetine adı karışmasına karşın yakalandığında hapsedilmedi” dediği, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun dünyanın en büyük 12 mafyasından biri diye nitelediği Azeri mafya babası Nadir Salifov’un İstanbul’da anıt mezarı var.

Birgün gazetesinde Timur Soykan, Azeri mafya babasının Büyükçekmece Gölü’nün kıyısındaki Karaağaç Köyü’nde bulunana bu mezarı şöyle anlatıyor:

“Köyün girişinde küçük köyün mütevazı mezarlığı var. Bu mezarlıkta görkemli bir mezar hemen dikkat çekiyor. Sadece onun etrafındaki çimler yeşil. Çevresinde kalıcı yani yapay çiçeklerden çelenkler dizili ve üzerlerinde Kiril alfabesinde yazılar var. Çelenklerin önünde uluyan iki büyük kurt heykeli duruyor. Mezardaki ses sisteminde Arapça Kuran kaydı aralıksız devam ediyor.

Mezar kahverengi, pahalı mermerden bir bahçe biçiminde. Dikdörtgen mozolenin etrafında sarı yıldızlar dizili, dört yanındaki mermer saksılarda taze çiçekler duruyor. Mozolenin başında ölünün büstü var ama üzeri beyaz bir bezle örtülmüş. Büstün arkasındaki duvarın sağında ‘Quli’ diğer yanında: Nadir Salifov yazıyor. Mozolenin iki yanında aynı mermerden oturma yerleri özenle işlenmiş. Büstün tam karşısında Nadir Salifov’un mermere son teknolojiyle baskı yapılmış büyük, siyah beyaz fotoğrafı var. Bir yanında Türk diğer yanında Azerbaycan bayrağı mermere basılmış. Büstün üzerindeki beyaz örtü kısa süre öncesine kadar yoktu. Nadir Salifov’un heykeli anıt mezarında sergileniyordu.”

Soykan’ın yazısının bir bölümü şöyle:

“Rakiplerinden biri Azerbaycanlı Ali Hayderov’du. Defalarca birbirlerini öldürmeyi denediler. 9 Haziran 2014 günü Ali Hayderov ile Nadir Salifov’un adamları Edirne’de buluştu. Aralarında çatışma çıktı. Kaçan bir zanlıyı kovalayan Edirne Organize Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Hüseyin İmrağ kalbinden vurularak öldürüldü. Hüseyin İmrağ’ın eşi 4 aylık hamileydi. Sadece polisi öldüren Quli çetesinin mensubu Mahir Shukorov yargılandı. Bu olaydan 7 yıl sonra Nisan 2021’de Ali Hayderov Moskova’da bir spor salonunda kafasından vurularak öldürüldü.

Nadir Salifov

Rusya’nın yeraltı dünyasının Türkiye’ye sıçrayan savaşı, 2013 yılında ‘Ded Hasan’ lakaplı Aslan Usoyan’ın (76) öldürülmesiyle başlamıştı. Moskova’da bir lokantadan çıkarken tetikçiler tarafından kurşun yağmuruna tutulan Ded Hasan, Ezidi bir Kürt’tü ve Rus mafyasının en tepesindeki isimdi. Ded Hasan’ı Azerbaycanlı mafya lideri Rövşen Caniyev öldürtmüştü. Rus mafyası intikam yemini etti ve Rövşen Caniyev’in başına 5 milyon dolar ödül konuldu.

Rövşen Caniyev’in polis olan babası Azerbaycan’da bir suç örgütü tarafından öldürülmüştü. 1996’da babasının katilini mahkeme salonunda silahla öldürerek intikam aldı. Cezaevinden çıktıktan sonra o da artık bir suç örgütünün lideriydi. Nadir Salifov ile aralarında savaş vardı. 2013 yılında İstanbul Başakşehir’de Nadir Salifov’un adamı olan Ali Gamidov’u da o öldürtmüştü. Ded Hasan cinayetinden sonra sahte kimliklerle geziyor, iz bırakmıyordu. Lakabı ‘Hayalet’ti. 6 yıl gizlenmeyi başarmıştı.

BEŞİKTAŞ’TA ÖLDÜRÜLEN ‘HAYALET’

Ancak 18 Ağustos 2016 gecesi İstanbul Beşiktaş’taki lüks bir otelin yakınlarında ellerinde Uzi silahlar olan profesyonel tetikçiler onu bekliyordu. Otelden çıktıktan sonra cipi çapraz ateşe aldı. Rövşen Caniyev öldürüldüğünde 40 yaşındaydı. Özel uçakla Azerbaycan’a götürülen cenazesini 25 bin kişi karşıladı.

Rövşen Caniyev’i Nadir Salifov’un öldürttüğü iddia edildi. Artık örgütü Rövşen Caniyev’in kardeşi Namık Caniyev yönetiyordu ve Nadir Salifov’u öldürmek için her yerde arıyorlardı. Caniyev çetesinin İstanbul’a gelen tetikçileri iki kez yakalanmıştı.

Nadir Salifov da 8 Ekim 2018’de İstanbul polisinin operasyonuyla yakalandı. Hakkında çok sayıda suçlama vardı ancak tutuklanmayarak deport edildi. Sedat Peker ifşalarında bu konuyu Türkiye’nin gündemine getirdi. Arkadaşı olan Nadir Salifov’un emniyet kayıtlarında ‘polis katili’ olarak geçtiğini anlatan Sedat Peker, Mehmet Ağar’ın onun serbest bırakılması için dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ı aradığını iddia etti. Peker şöyle devam etti:

“Organize şube polisini öldüren, resmi belge var, bu adamı deportu kaldırıp Türkiye’ye getirdi, derin devletimizin başı (Mehmet Ağar’ı kastediyor). Niçin biliyor musunuz, MübarizMansimov’i öldürtmesi için. Mübariz yeri (Bodrum Yalıkavak Marina) geri almaya çalışıyor ya.”

CİNAYETİN YILDÖNÜMÜNDE ÖLDÜRÜLDÜ

Nadir Salifov’u 15 yıldır korumalığını yapan Khayn Zeyralov öldürdü.

Bu cinayeti önlediklerini anlatan Sedat Peker, Nadir Salifov’a Türkiye’de durmaması gerektiğini söylediğini ancak onun “Mehmet Abi ile (Mehmet Ağar) aram çok iyi” diyerek dinlemediğini anlattı.

Nadir Salifov 19 Ağustos 2020 tarihinde Antalya Serik’teki otelde 15 yıllık koruması tarafından başından vurularak öldürüldü. Tarih; RövşenCaniyev’in öldürülmesinin yıldönümüydü.”

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