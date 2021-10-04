Paris Belediye Başkanı: Fransa, Dağlık Karabağ Cumhuriyeti’ni tanıyabilir

Paris Belediye Başkanı: Fransa, Dağlık Karabağ Cumhuriyeti’ni tanıyabilir

2022 yılında Fransa’da gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlık seçimlerinde adaylığını gösterecek olan Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, Fransa’nın Dağlık Karabağ Cumhuriyeti’ni tanıyabileceğini belirtiyor.

Paris Belediye Başkanı Hidalgo, Twitter sayfası üzerinden ünlü Fransız filozof, yazar Bernard-Henri Lévy’nin Le Point gazetesinde yayınlanmış olan “Fransa Dağlık Karabağ Cumhuriyeti’ni tanıyabilir” başlıklı yazısını paylaştı ve şu ifadeleri paylaşımına ekledi:

“Fransa’nın Dağlık Karabağ Cumhuriyeti’ni tanıyabileceğine kesinlikle katılıyorum.”

Bernard-Henri Lévy, makalesinde Fransa’nın saldırıya uğrayan Ermeni tarafını destekleyecek cesareti bulması gerektiğini kaydetmişti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2021/10/04/Paris-Belediye-Başkanı-Fransa-Dağlık-Karabağ/216759