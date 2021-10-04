New York Times: 3 bin Ezidi hala kayıp, bir kısmı Türkiye’de esir

IŞİD, 2014’te Şengal bölgesindeki Ezidi anavatanını ele geçirerek 3 binden fazla kişiyi öldürdü ve 6 binini esir aldı, birçok kadını seks kölesi yaptı.

ARTI GERÇEK – IŞİD’in Irak ve Suriye’de yenilgiye uğratılmasından bu yana 3 bin Ezidi’den hala haber alınamıyor. Irak ve Suriye’nin bazı bölgelerini kontrol altına aldığı sırada esir alınan bu insanlar hala kayıp.

New York Times’ın haberine göre, kayıpların çoğunun ölü olduğu varsayılırken, yüzlercesinin hayatta olduğu ve Suriye veya Türkiye’de esir tutulduğu düşünülüyor. Bazı durumlarda, aileleri nerede olduklarını biliyorlar ve hatta onlarla veya onları kaçıranlarla temas halindeler. Ancak hükümetlerden ve özel bağışçılardan gelen mali destek kuruduğu için yakınlarını kurtaramıyorlar.

IŞİD, 2014 yılında Irak’ın üçte birini ve komşu Suriye’nin büyük bir bölümünü ele geçirerek kendi kendini ilan eden bir hilafet veya İslam imparatorluğu kurdu. Grup, Kuzey Irak’ın Şengal bölgesindeki Ezidi anavatanını ele geçirdi ve eski dini azınlığa karşı bir soykırım kampanyası başlattı. 3 binden fazla kişiyi öldürdü ve 6 binini ele geçirdi, birçok kadını seks kölesi yaptı.

3 BİN EZİDİ HALA KAYIP

Irak Kürdistan bölgesel hükümetine göre, yakalanan Ezidilerin yarısı ya kaçtı ya da kurtarıldı, ancak yaklaşık 3 bin kişi hala kayıp. Hayatta kalanların çoğunun, gözaltı kamplarında ölen IŞİD savaşçılarının aileleriyle birlikte yaşadığına inanılıyor. Diğerlerinin ise Suriye veya Türkiye’deki farklı aşırılık yanlısı gruplar tarafından tutulduğu düşünülüyor.

Bazı çocuklar Ezidi olduklarını unutmuşlar.

Gazeteye konuşan Abbas, Hüseyin, kendi güvenliği için kimliğini açıklamadığı oğlunun günde yaklaşık 1 dolara inşaatta çalışmaya zorlandığını biliyor.

Ancak, Abbas Hüseyin esirlerin altı akrabasının her biri için talep ettiği 9 bin dolar olmadan sevdiklerini eve nasıl getireceğini bilmiyor.

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