Mirasını taşımaya çalışacağız

Garbis Sarafian

İdolü Osmanlı Meclisi Milletvekili Zohrap idi. Hayali Ermenistan Cumhuriyeti Konsolosu olarak çok sevdiği İstanbul’da görev yapmaktı.

Edvin ile yaklaşık 30 yıl önce, yollarımız OIA (Organization of Istanbul Armenians) çatısı altında kesişti. Ben, bir grup genç ile Ermeni Halk Dansları çalışmaları yürütüyordum, o da YGIA (Gençlik Kolu) başına geçmişti.

Bir taraftan mesleki çalışmaları, bir taraftan OIA içindeki etkinliklerde değişik bir kültür ve birikimi olduğu belli oluyordu.

O yıllar OIA, Montebello’daki St. Sarkis Kilisesi’nden ayrılmış, Van Nuys’ taki lokale yeni taşınmıştı. Dernek, kültürel etkinliklerle, kendini Los Angeles Ermeni topluluğuna tanıtmaya çalışıyordu.

Yıllar geçti, OIA kendi binasına kavuştu. Edvin de Los Angeles’ta diğer kuruluşlarla hem çalıştı, hem de OIA’i tanıttı. Yıllar sonra yeni bir sayfa açıldı: Hrant Dink.

Hrant Dink’in Los Angeles’ta tanınmasında, Edvin büyük rol oynadı. Toplumun İstanbullu Ermenilere karşı bakış açısı değişti. Yine, Edvin’in çabaları ile birbirleri ile fikir ayrılıkları bulunan, yan yana gelemeyen üç siyasi parti temsilcileri, bir gün OIA’de bir panelde buluştular. Parti temsilcileri ve halk memnun kaldı. OIA’de düzenlenen etkinliklere, İstanbulluların dışında çok kişi katılmaya başladı.

Hrant Dink’in katledilmesinden sonra, OIA’de düzenlenen anma etkinlikleri, her geçen yıl büyük ilgi gördü.

Yine Edvin’in gayretleri ile Hrant Dink’in bize bıraktığı mirası yaşatanlar için “ Hrant Dink, Adalet ve Özgürlük Ödülü” konuldu. Aynı zamanda Prof. Vahakn Dadrian’ın ölümünden sonra bir ödül de onun adına, Soykırım Çalışmaları yapanlar için konuldu. (pandemi nedeniyle bu ödüller verilmiyor)

İdolü Osmanlı Meclisi Milletvekili Zohrap idi. Hayali Ermenistan Cumhuriyeti Konsolosu olarak çok sevdiği İstanbul’da görev yapmaktı.

Kendisi ile 2020 Hrant Dink Anması’ndan sonra görüşemedik. Devamlı e-mail ile haberleşiyorduk. Son bir ayda e-maillere de cevap veremedi. Hiç beklemediğim anda ölüm haberini aldım. Halen daha inanamıyorum. Gerçek bir Bolsahay’dı. Mantıklı düşünme, doğru karar verebilme yeteneğine sahipti. Kişisel görüşüm Edvin, ikinci Hrant Dink’ti. OIA ve Los Angeles Ermeni toplumu için yeri doldurulamayacak bir kayıp. Yokluğunda mirasını taşımaya çalışacağız.

30 Eylül Perşembe günü onu sonsuza uğurlayacağız. Herkesin dediği gibi, orada Hrant Dink ile mutlaka buluşacak. Cenaze töreninden kısa bir süre sonra, çalışmalara başlayıp, kendine yaraşır bir anma töreni hazırlayacağız.

Asdvadz Hokin Lusavore.

Agos