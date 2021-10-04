Keldani Kilisesi Metropoliti’nden Başbakan’a Ankawa teşekkürü

Başbakan Mesrur Barzani’nin Erbil’in Ankawa beldesinin ilçe yapılacağını açıklaması, Ankawa, Kürdistan Bölgesi ve Irak Hristiyanları tarafından memnuniyetle karşılandı.

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani’nin Erbil’in Ankawa beldesinin ilçe yapılacağını açıklaması, Ankawa, Kürdistan Bölgesi ve Irak Hristiyanları tarafından memnuniyetle karşılandı.

K24’e konuşan Keldani Katolik Kilisesi Metropoliti Beşar Meti Verda, Ankawa’nın Ortadoğu ölçeğinde Hristiyan ailelerin en çok yerleşik olduğu bir bölge olduğunu söyledi.

Ankawa’nın ilçe olması kararının stratejik ve önemli olduğunu kaydeden Verda, Ankawa’nın birlikte yaşam noktasında özel bir hikayesinin olduğunu ve Ankawa’nın Erbil ile tarihi bir ilişkisinin olduğunu belirtti.

2003 yılında Baas rejiminin devrilmesiyle birlikte Irak’ın orta ve güney kesimlerindeki Hristiyanlar, şiddet eylemlerinden kaçarak Kürdistan Bölgesi’ne gelmiş ve Ankawa’ya yerleşmişti.

Ankawa’nın Hristiyanlar için huzurlu bir yer olduğunu belirten Verdi, 2014’te terör örgütü DAİŞ’in saldırılarının ardından Ankawa’nın 13 bin Hristiyan aileye ev sahipliği yaptığını ifade etti.

Söz konusu nahiyenin Ortadoğu’daki en büyük Hristiyan bölgesi olduğunu ve verdiği karardan ötürü Başbakan Mesrur Barzani’ye teşekkür ettiğini söyleyen Verdi, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin her zaman Ankawa Hristiyanlarını desteklediğini dile getirdi.

Kürdistan Bölgesi’nin Hristiyanlar zulme uğradığında onları sahiplendiğini ve bunun medeniyet olduğunu kaydeden Verdi, Hristiyan köylerinin karşısında her zaman Kürt köylerinin olduğunu ve bir arada barış içerisinde yaşadıklarını söyledi.

Verdi, Hristiyanlara Kürdistan Bölgesi’nde yatırım yapmaları çağrısında bulundu.

Ankawa sakinlerinin büyük çoğunluğu Katolik Keldanilerden oluşken, söz konusu nahiye 2014 yılından beri Doğu Aşuri Kilisesi’nin merkezi konumunda.

https://www.kurdistan24.net/tr/story/71493-Keldani-Kilisesi-Metropoliti’nden-Başbakan’a-Ankawa-teşekkürü