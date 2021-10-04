KADASETLİ PATRİK HAZRETLERİ FERİKÖY KİLİSESİ FAKİRLER KOLU’NUN YENİLENEN OFİSİNİN AÇILIŞINI GERÇEKLEŞTİRDİ

Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri, 3 Ekim 2021, Pazar sabahı, Feriköy S. Vartanants Kilisesi’nde S. Badarak’a riyaset etti ve vaaz verdi. Patrik Hazretleri, tören sonrasında, Manuk Öğer başkanlığındaki S. Vartanants Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte kilisenin Fakirler Kolu’nun yenilenen ofisine yöneldi. Açılış töreninde, Türkiye Ermenileri Patrikliği Sosyal Yardım Komisyonu (PSYK) yöneticileri de hazır bulundular.

Patrik Hazretleri, yenilenen ofis önünde dua etti ve iyi dileklerini sunarak açılış kurdelesini kesti. Daha sonra, yenilenen ofisi ziyaret etti ve burada yöneticiler tarafından yenileme çalışmaları ve ofisin faaliyet alanı hakkında Ruhani Önderimiz’e bilgiler sunuldu.

Patrik Hazretleri, Fakirler Kolu’nun önemini vurgulayarak şöyle dedi: “Tanrı burayı hayır yuvasına dönüştürsün ve semtin ihtiyaç sahipleri ve fakirleri burada umutlarını tazelesinler. Feriköy çok önemli bir semttir ve en çok fakir ve ihtiyaç sahibi de burada ikamet etmektedir. Dileğimiz o ki, yenilenen ofisle birlikte, yeni projeler ve fikirler ortaya çıksın. Aynı zamanda, bu bereketli çalışmaların PSYK ile ortak olarak yürütülmesini temenni ediyorum”.

Feriköy S. Vartanants Kilisesi yönetim kurulu tarafından görevlendirilen Fakirler Kolu, Başkan Kevork Benli, 2. Başkan Erman Aşçı, Başkan Yardımcısı Ayhan Hagop Çerkez ve Denetçi Ari Teciroğlu yönetiminde faaliyetlerini sürdürecek. Öte yandan, Feriköy Fakirler Kolu, diğer tüm fakirler kolları gibi, Patrikhane Sosyal Yardım Komisyonu ile tam bir uyum içinde teşriki mesai yapmaktadır.

Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate/