Hristiyanların yoğunlukta yaşadığı Erbil’in Enkawa nahiyesi ilçe oldu

BasNews – Başbakan Mesrur Barzani, bugün Hristiyanların yoğun yaşadığı Erbil’in Enkawa nahiyesinde katıldığı törende Enkawa’nın ilçe olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanı, Ulaştırma Bakanı ve Erbil Valisi’nin de katıldığı törende konuşan Başbakan, “Enkawa tüm dini, etnik grupların hep birlikte barış içerisinde yaşadığı bir merkezdir” dedi.

“Irak’ın başka bölgelerinde hayatı tehlikede olan Hristiyan kardeşlerimizin büyük çoğunluğu burada yaşamayı tercih etmiştir” diyen Başbakan, Enkawa nahiyesinin her geçen gün büyüdüğü ve geliştiğini belirterek, “Hükümet olarak Enkawa’nın ilçe olması kararını açıklamaktan mutluluk duyuyoruz. Enkawa’nın kaza olması ile birlikte burada yaşayan vatandaşlarımıza daha fazla hizmet götürmeyi hedeflemekteyiz” dedi.

Başbakan, Enkawa’nın ilçe olması ile birlikte hükümet olarak desteklerinin süreceğini dile getirerek, ilçe idaresinin sorumluluklarının arttığını vurguladı.

40 bin nüfuslu Enkawa’da Keldani, Asuri ve Süryani nüfus yoğunlukta. Ayrıca Irak’ın farklı bölgelerinden çok sayıda Hristiyan, can güvenlikleri olmadığı için Ankawa’da ikamet ediyor.

Papa Francis, Kürdistan Bölgesi’ne yaptığı ziyarette Ankawa’ya da gitmişti.

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