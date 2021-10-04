Henrikh Mkhitaryan Roma’ya bir zafer daha getirdi

Ermenistan milli futbol takımının kaptanı, efsanevi futbolcu Henrikh Mkhitaryan, Milli takımının önümüzdeki maçtan önce Roma adına bir gol atmayı başardı.

Mkhitaryan bu konuyla ilgili yorum yaparak “Harika bir gol oldu, özellikle Milli takımına katılmadan önce önemliydi. Kazanmalıydık, çünkü sadece böyle birinciliğe yaklaşabilirdik” şekilde konuştu.

Ermenistan Milli futbol takımının kaptanı Henrikh Mkhitaryan, İtalya Futbol Şampiyonası’nın 7. turunda Roma-Empoli maçında oynadı. Maçın 42. dakikasında Mkhitaryan’ın pasından sonra Pellegrini attığı gol sayesinde durum 1:0 oldu, ikinci yarının 48. dakikasında ise Mkhitaryan kendisi gole imza attı. Böylece Roma-Empoli 2:0.

Ermenistan Milli futbol takımının orta saha oyuncusu “Roma”nın başlangıç ​​kadrosundaydı, ancak maçın sonunda değiştirildi. Bu galibiyetin ardından “Roma” Serie A turnuva tablosunda 4. sırada yer alıyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2021/10/04/Mkhitaryan-Roma-Ermenistan/216739