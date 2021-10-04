Aronyan dünya şampiyonunu yendi

Halen Ermenistan bayrağı altında oynayan Satranç büyükustası Levon Aronyan, Şampiyonlar Satranç Turu Finallerinin (Champions Chess Tour Finals) 8. turunda dünya şampiyonu Magnus Carlsen’i mağlup etti.

Bu çevrimiçi hızlı satranç turnuvasının 8. turunda Aronyan ve Carlsen, ilkinde Aronyan’ın kazandığı ve sonraki ikisinin berabere bittiği 3 oyun oynadı ve son turda Ermeni satranççı 3-1 kazandı.

Bu zaferden sonra Aronyan, turnuva tablosunda hala 4. Sırada yer alıyor. Turnuvanın son turunda Ermeni büyük usta, Azerbaycanlı Şahriyar Mammadyarov ile karşı karşıya gelecek.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2021/10/04/Ermeni-satranç-Aronyan-dünya-şampiyonunu/216730